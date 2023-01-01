Победители Лиги чемпионов УЕФА, все финалы Лиги чемпионов по футболу

Первый розыгрыш Кубка европейских чемпионов состоялся в сезоне 1955/56. 13 июня 1956 года в финале на стадионе «Парк де Пренс» в Париже мадридский «Реал» обыграл французский «Реймс» и стал первым обладателем престижного трофея.
Победители Лиги чемпионов УЕФА
За всю историю проведения турнира наибольшее количество раз обладателями трофея становились «Реал» (14 раз), «Милан» (7) и «Бавария» (6), «Ливерпуль» (6), «Барселона» (5), «Аякс» (4), «Интер» (3) и «Манчестер Юнайтед» (3).
Все финалы Лиги чемпионов по годам
1956 Реал - Реймс - 4:3
1957 Реал - Фиорентина - 2:0
1958 Реал - Милан - 3:2
1959 Реал - Реймс - 2:0
1960 Реал - Айнтрахт Ф - 7:3
1961 Бенфика - Барселона - 3:2
1962 Бенфика - Реал - 5:3
1963 Милан - Бенфика - 2:1
1964 Интер - Реал - 3:1
1965 Интер - Бенфика - 1:0
1966 Реал - Партизан - 2:1
1967 Селтик - Интер - 2:1
1968 МЮ - Бенфика - 4:1
1969 Милан - Аякс - 4:1
1970 Фейеноорд - Селтик - 2:1
1971 Аякс - Панатинаикос - 2:0
1972 Аякс - Интер - 2:0
1973 Аякс - Ювентус - 1:0
1974 Бавария - Атлетико - 1:1, 4:0
1975 Бавария - Лидс - 2:0
1976 Бавария - Сент-Этьен - 1:0
1977 Ливерпуль - Боруссия М - 3:1
1978 Ливерпуль - Брюгге - 1:0
1979 Ноттингем - Мальмё - 1:0
1980 Ноттингем - Гамбург - 1:0
1981 Ливерпуль - Реал - 1:0
1982 Астон Вилла - Бавария - 1:0
1983 Гамбург - Ювентус - 1:0
1984 Ливерпуль - Рома - 1:1, пен 4:2
1985 Ювентус - Ливерпуль - 1:0
1986 Стяуа - Барселона - 0:0, пен 2:0
1987 Порту - Бавария - 2:1
1988 ПСВ - Бенфика - 0:0, пен 6:5
1989 Милан - Стяуа - 4:0
1990 Милан - Бенфика - 1:0 57500
1991 Црвена Звезда - Марсель - 0:0, пен 5:3
1992 Барселона - Сампдория - 1:0
До 1993 года главный европейский клубный футбольный турнир назывался Кубком европейских чемпионов.
1993 Марсель - Милан - 1:0
1994 Милан - Барселона - 4:0
1995 Аякс - Милан - 1:0
1996 Ювентус - Аякс - 1:1, пен 4:2
1997 Боруссия Д - Ювентус - 3:1
1998 Реал - Ювентус - 1:0
1999 МЮ - Бавария - 2:1
2000 Реал - Валенсия - 3:0
2001 Бавария - Валенсия - 1:1, пен 5:4
2002 Реал - Байер - 2:1
2003 Милан - Ювентус - 0:0, пен 3:2
2004 Порту - Монако - 3:0
2005 Ливерпуль - Милан - 3:3, пен 3:2
2006 Барселона - Арсенал - 2:1
2007 Милан - Ливерпуль - 2:1
2008 МЮ - Челси - 1:1, пен 6:5
2009 Барселона - МЮ - 2:0
2010 Интер - Бавария - 2:0
2011 Барселона - МЮ - 3:1
2012 Челси - Бавария - 1:1, пен 4:3
2013 Бавария - Боруссия Д 2:1
2014 Реал - Атлетико - 4:1
2015 Барселона - Ювентус - 3:1
2016 Реал - Атлетико - 1:1, пен 5:3
2017 Реал - Ювентус - 4:1
2018 Реал - Ливерпуль - 3:1
2019 Ливерпуль - Тоттенхэм - 2:0
2020 Бавария - ПСЖ - 1:0
2021 Челси - Ман Сити - 1:0
2022 Реал - Ливерпуль - 1:0