Все финалы Лиги чемпионов УЕФА, победители ЛЧ по футболу





Первый розыгрыш Кубка европейских чемпионов состоялся в сезоне 1955/56. 13 июня 1956 года в финале на стадионе «Парк де Пренс» в Париже мадридский «Реал» обыграл французский «Реймс» и стал первым обладателем престижного трофея.



Победители Лиги чемпионов УЕФА



За всю историю проведения турнира наибольшее количество раз обладателями трофея становились «Реал» (14 раз), «Милан» (7) и «Бавария» (6), «Ливерпуль» (6), «Барселона» (5), «Аякс» (4), «Интер» (3) и «Манчестер Юнайтед» (3).



Все финалы Лиги чемпионов по годам



1956 Реал - Реймс - 4:3

1957 Реал - Фиорентина - 2:0

1958 Реал - Милан - 3:2

1959 Реал - Реймс - 2:0

1960 Реал - Айнтрахт Ф - 7:3

1961 Бенфика - Барселона - 3:2

1962 Бенфика - Реал - 5:3

1963 Милан - Бенфика - 2:1

1964 Интер - Реал - 3:1

1965 Интер - Бенфика - 1:0

1966 Реал - Партизан - 2:1

1967 Селтик - Интер - 2:1

1968 МЮ - Бенфика - 4:1

1969 Милан - Аякс - 4:1

1970 Фейеноорд - Селтик - 2:1

1971 Аякс - Панатинаикос - 2:0

1972 Аякс - Интер - 2:0

1973 Аякс - Ювентус - 1:0

1974 Бавария - Атлетико - 1:1, 4:0

1975 Бавария - Лидс - 2:0

1976 Бавария - Сент-Этьен - 1:0

1977 Ливерпуль - Боруссия М - 3:1

1978 Ливерпуль - Брюгге - 1:0

1979 Ноттингем - Мальмё - 1:0

1980 Ноттингем - Гамбург - 1:0

1981 Ливерпуль - Реал - 1:0

1982 Астон Вилла - Бавария - 1:0

1983 Гамбург - Ювентус - 1:0

1984 Ливерпуль - Рома - 1:1, пен 4:2

1985 Ювентус - Ливерпуль - 1:0

1986 Стяуа - Барселона - 0:0, пен 2:0

1987 Порту - Бавария - 2:1

1988 ПСВ - Бенфика - 0:0, пен 6:5

1989 Милан - Стяуа - 4:0

1990 Милан - Бенфика - 1:0 57500

1991 Црвена Звезда - Марсель - 0:0, пен 5:3

1992 Барселона - Сампдория - 1:0



До 1993 года главный европейский клубный футбольный турнир назывался Кубком европейских чемпионов.



1993 Марсель - Милан - 1:0

1994 Милан - Барселона - 4:0

1995 Аякс - Милан - 1:0

1996 Ювентус - Аякс - 1:1, пен 4:2

1997 Боруссия Д - Ювентус - 3:1

1998 Реал - Ювентус - 1:0

1999 МЮ - Бавария - 2:1

2000 Реал - Валенсия - 3:0

2001 Бавария - Валенсия - 1:1, пен 5:4

2002 Реал - Байер - 2:1

2003 Милан - Ювентус - 0:0, пен 3:2

2004 Порту - Монако - 3:0

2005 Ливерпуль - Милан - 3:3, пен 3:2

2006 Барселона - Арсенал - 2:1

2007 Милан - Ливерпуль - 2:1

2008 МЮ - Челси - 1:1, пен 6:5

2009 Барселона - МЮ - 2:0

2010 Интер - Бавария - 2:0

2011 Барселона - МЮ - 3:1

2012 Челси - Бавария - 1:1, пен 4:3

2013 Бавария - Боруссия Д 2:1

2014 Реал - Атлетико - 4:1

2015 Барселона - Ювентус - 3:1

2016 Реал - Атлетико - 1:1, пен 5:3

2017 Реал - Ювентус - 4:1

2018 Реал - Ливерпуль - 3:1

2019 Ливерпуль - Тоттенхэм - 2:0

2020 Бавария - ПСЖ - 1:0

2021 Челси - Ман Сити - 1:0

2022 Реал - Ливерпуль - 1:0