



Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице скоро будет представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



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Расписание чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



В чемпионате примут участие 16 команд: «Зенит» (1-е место в прошлом сезоне), «Сочи» (2-е), «Динамо» (3-е), «Краснодар» (4-е), ЦСКА (5-е), «Локомотив» (6-е), «Ахмат» (7-е), «Крылья Советов» (8-е), «Ростов» (9-е), «Спартак» (10-е), «Нижний Новгород» (11-е), «Урал» (12-е), «Химки» (13-е), «Торпедо» (1-е место в ФНЛ), «Факел» (2-е место в ФНЛ), «Оренбург» (3-е место в ФНЛ, обыграл в стыковых матчах «Уфу»).