



Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершился 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание последних трех туров РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2022/2023



Итоговое положение команд:





1. Зенит - 70 очков

2. ЦСКА - 58

3. Спартак - 54

4. Ростов - 53

5. Ахмат - 50

6. Краснодар - 48

7. Оренбург - 46

8. Локомотив - 45

9. Динамо - 45

10. Сочи - 38

11. Урал - 36

12. Крылья Советов - 32

13. Пари НН - 30

14. Факел - 30

15. Химки - 18

16. Торпедо - 13



Лучшие бомбардиры чемпионата



Малком («Зенит») - 23, Квинси Промес («Спартак») - 20, Федор Чалов (ЦСКА) - 19, Джон Кордоба («Краснодар») - 14, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14.





Расписание чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



28-й тур



20.05 Локомотив - Факел - 1:0

20.05 Торпедо - Динамо - 0:3

20.05 Оренбург - Зенит - 2:2

20.05 Ахмат - Химки - 3:0

21.05 Крылья Советов - Урал - 3:0

21.05 Спартак - ЦСКА - 2:1

21.05 Краснодар - Ростов - 3:0

22.05 Пари НН - Сочи - 4:0



29-й тур



27.05 Химки - Урал - 0:3

27.05 Торпедо - Оренбург - 1:3

27.05 Краснодар - ЦСКА - 0:0

27.05 Сочи - Зенит - 1:1

28.05 Спартак - Пари НН - 0:0

28.05 Динамо - Локомотив - 2:4

28.05 Факел - Крылья Советов - 2:1

28.05 Ростов - Ахмат - 3:2



30-й тур



03.06 Зенит - Факел - 1:0

03.06 Крылья Советов - Спартак - 1:0

03.06 ЦСКА - Ростов - 4:1

03.06 Локомотив - Торпедо - 3:1

03.06 Ахмат - Краснодар - 2:2

03.06 Оренбург - Динамо - 3:0

03.06 Пари НН - Химки - 2:0

03.06 Урал - Сочи - 1:0