Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершился 3 июня 2023 года.
На странице представлено расписание последних трех туров РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2022/2023
Итоговое положение команд:
1. Зенит - 70 очков
2. ЦСКА - 58
3. Спартак - 54
4. Ростов - 53
5. Ахмат - 50
6. Краснодар - 48
7. Оренбург - 46
8. Локомотив - 45
9. Динамо - 45
10. Сочи - 38
11. Урал - 36
12. Крылья Советов - 32
13. Пари НН - 30
14. Факел - 30
15. Химки - 18
16. Торпедо - 13
Лучшие бомбардиры чемпионата
Малком («Зенит») - 23, Квинси Промес («Спартак») - 20, Федор Чалов (ЦСКА) - 19, Джон Кордоба («Краснодар») - 14, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14.
Расписание чемпионата России по футболу 2022/2023
Результаты матчей
28-й тур
20.05 Локомотив - Факел - 1:0
20.05 Торпедо - Динамо - 0:3
20.05 Оренбург - Зенит - 2:2
20.05 Ахмат - Химки - 3:0
21.05 Крылья Советов - Урал - 3:0
21.05 Спартак - ЦСКА - 2:1
21.05 Краснодар - Ростов - 3:0
22.05 Пари НН - Сочи - 4:0
29-й тур
27.05 Химки - Урал - 0:3
27.05 Торпедо - Оренбург - 1:3
27.05 Краснодар - ЦСКА - 0:0
27.05 Сочи - Зенит - 1:1
28.05 Спартак - Пари НН - 0:0
28.05 Динамо - Локомотив - 2:4
28.05 Факел - Крылья Советов - 2:1
28.05 Ростов - Ахмат - 3:2
30-й тур
03.06 Зенит - Факел - 1:0
03.06 Крылья Советов - Спартак - 1:0
03.06 ЦСКА - Ростов - 4:1
03.06 Локомотив - Торпедо - 3:1
03.06 Ахмат - Краснодар - 2:2
03.06 Оренбург - Динамо - 3:0
03.06 Пари НН - Химки - 2:0
03.06 Урал - Сочи - 1:0