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Расписание матчей РФПЛ 2022/2023 и турнирная таблица. 16-й тур чемпионата России по футболу


Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023


Положение команд после 15-го тура: 1. Зенит - 39 очков, 2. Спартак - 32, 3. ЦСКА - 29, 4. Ростов - 29, 5. Динамо - 26, 6. Краснодар - 24, 7. Ахмат - 23, 8. Оренбург - 22, 9. Сочи - 21, 10. Урал - 17, 11. Крылья Советов - 17, 12. Пари НН - 13, 13. Факел - 12, 14. Локомотив - 12, 15. Химки - 9, 16. Торпедо - 6.

Лучшие бомбардиры чемпионата

Квинси Промес («Спартак») - 12, Малком («Зенит») - 11, Владимир Сычевой («Оренбург») - 11, Фёдор Чалов (ЦСКА) - 10, Кристиан Нобоа («Сочи») - 10.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

15-й тур

28.10 Оренбург - Факел - 4:1
29.10 Динамо - Химки - 6:1
29.10 Ахмат - Ростов - 1:2
29.10 Локомотив - ЦСКА - 0:1
30.10 Крылья Советов - Пари НН - 2:1
30.10 Сочи - Урал - 2:2
30.10 Спартак - Торпедо - 1:0
30.10 Краснодар - Зенит - 0:1

16-й тур

04.11 19:00 Химки - Оренбург (Матч Премьер)
05.11 14:00 Сочи - Спартак (Матч Премьер)
05.11 16:30 Зенит - Ахмат (Матч ТВ)
05.11 16:30 Факел - Краснодар (Матч Премьер)
05.11 19:00 ЦСКА - Пари НН (Матч Премьер)
06.11 14:00 Урал - Локомотив (Матч Премьер)
06.11 16:30 Торпедо - Крылья Советов (Матч ТВ, Матч Премьер)
06.11 19:00 Ростов - Динамо (Матч Премьер)

17-й тур

11.11 19:00 Пари НН - Ахмат
12.11 12:00 Урал - Факел
12.11 14:00 Крылья Советов - Ростов
12.11 16:30 Торпедо - Зенит
12.11 19:30 Локомотив - Спартак
13.11 14:00 Оренбург - Краснодар
13.11 16:30 Химки - Сочи
13.11 19:30 Динамо М - ЦСКА

Время начала матчей РПЛ - московское.









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