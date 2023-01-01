Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание матчей РФПЛ 2022/2023, турнирная таблица, 18-й тур чемпионата России по футболу



Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023


Положение команд после 17-го тура: 1. Зенит - 42 очка, 2. Спартак - 36, 3. Ростов - 35, 4. Динамо - 29, 5. ЦСКА - 29, 6. Ахмат - 26, 7. Оренбург - 25, 8. Краснодар - 25,  9. Сочи - 25, 10. Урал - 21, 11. Крылья Советов - 20, 12. Пари НН - 19, 13. Факел - 13, 14. Локомотив - 13, 15. Химки - 12, 16. Торпедо - 6.

Лучшие бомбардиры чемпионата

Владимир Сычевой («Оренбург») - 14, Квинси Промес («Спартак») - 14, Малком («Зенит») - 12, Федор Чалов (ЦСКА) - 10, Кристиан Нобоа («Сочи») - 10.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

17-й тур

11.11 Пари НН - Ахмат - 3:2
12.11 Урал - Факел - 2:0
12.11 Крылья Советов - Ростов - 1:3
12.11 Торпедо - Зенит - 0:2
12.11 Локомотив - Спартак - 1:2
13.11 Оренбург - Краснодар - 5:1
13.11 Химки - Сочи - 0:2
13.11 Динамо М - ЦСКА - 2:1

18-й тур

03.03 19:00 Факел - Химки
04.03 14:00 Спартак - Урал
04.03 16:30 Зенит - Пари НН
04.03 16:30 Ахмат - Оренбург
04.03 19:30 Ростов - Локомотив
05.03 14:00 Динамо - Крылья Советов
05.03 16:30 Краснодар - Торпедо
05.03 19:30 Сочи - ЦСКА

19-й тур

10.03 19:00 Сочи - Оренбург
11.03 14:00 Торпедо - Урал
11.03 16:30 Спартак - Факел
11.03 16:30 Ахмат - Локомотив
11.03 19:00 Краснодар - Динамо
12.03 14:00 Зенит - Химки
12.03 16:30 ЦСКА - Крылья Советов
12.03 19:30 Ростов - Пари НН

Время начала игр - московское.









  • Турнирная таблица РПЛ после 16 тура: «Зенит» остался лидером, «Спартак» - в ...
  • Расписание Кубка России по футболу 2022, результаты матчей
  • КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 20 января
  • Расписание трансляций 30-го тура РПЛ 21 мая - чемпионата России по футболу
  • Время начала «Сочи» - «Локомотив» 17 апреля 2022. Расписание трансляций мат ...
    •




    Расписание Кубка России по футболу 2022, результаты матчей

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.

    Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 на 20 января

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей РФПЛ 2022/2023, турнирная таблица, 18-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 20 января

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию 2023: участники, во сколько трансляции

    Кубок Первого канала по фигурному катанию 2023

    С 19 по 20 января 2023 года в Москве на ЦСКА Арене пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию.









    20 января - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Разговоры о важном 23 января 2023, цикл классных часов, сервис для классных руководителей
    Какой праздник 20 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю
    Где находится Орехов на карте Запорожской области
    Турецкий сериал Ветреный на Домашнем: сколько серий и сезонов
    Курс евро ЦБ РФ на 20 января 2023. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 20 января 2023. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Клещеевка на карте Донецкой области
    Где находится Брянск на карте России, карта Брянской области
    Где находится Николаев на карте Украины, карта Николаевской области


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru