Расписание матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица . 17-й тур чемпионата России по футболу

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023
Положение команд после 16-го тура: 1. Зенит - 39 очков, 2. Спартак - 33, 3. Ростов - 32, 4. ЦСКА - 29, 5. Ахмат - 26, 6. Динамо - 26, 7. Краснодар - 25, 8. Оренбург - 22, 9. Сочи - 22, 10. Крылья Советов - 20, 11. Урал - 18, 12. Пари НН - 16, 13. Факел - 13, 14. Локомотив - 13, 15. Химки - 12, 16. Торпедо - 6.
Лучшие бомбардиры чемпионата
Квинси Промес («Спартак») - 13, Малком («Зенит») - 11, Владимир Сычевой («Оренбург») - 11, Фёдор Чалов (ЦСКА) - 10, Кристиан Нобоа («Сочи») - 10.
Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023
Результаты матчей
16-й тур
04.11 Химки - Оренбург - 2:0
05.11 Сочи - Спартак - 1:1
05.11 Зенит - Ахмат - 1:2
05.11 Факел - Краснодар - 3:3
05.11 ЦСКА - Пари НН - 0:1
06.11 Урал - Локомотив - 2:2
06.11 Торпедо - Крылья Советов - 0:2
06.11 Ростов - Динамо - 2:1
17-й тур
11.11 19:00 Пари НН - Ахмат (Матч Премьер)
12.11 12:00 Урал - Факел (Матч ТВ, Матч Премьер)
12.11 14:00 Крылья Советов - Ростов (Матч Премьер)
12.11 16:30 Торпедо - Зенит (Матч Премьер)
12.11 19:30 Локомотив - Спартак (Матч ТВ)
13.11 14:00 Оренбург - Краснодар (Матч Премьер)
13.11 16:30 Химки - Сочи (Матч Премьер)
13.11 19:30 Динамо М - ЦСКА (Матч ТВ)
18-й тур
05.03.2023 Зенит - Пари НН
05.03.2023 Спартак - Урал
05.03.2023 Ростов - Локомотив
05.03.2023 Краснодар - Торпедо
05.03.2023 Динамо - Крылья Советов
05.03.2023 Ахмат - Оренбург
05.03.2023 Сочи - ЦСКА
05.03.2023 Факел - Химки
Время начала матчей РПЛ - московское.