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Расписание матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 18-й тур чемпионата России по футболу


Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023


Положение команд после 17-го тура: 1. Зенит - 42 очка, 2. Спартак - 36, 3. Ростов - 35, 4. Динамо - 29, 5. ЦСКА - 29, 6. Ахмат - 26, 7. Оренбург - 25, 8. Краснодар - 25,  9. Сочи - 25, 10. Урал - 21, 11. Крылья Советов - 20, 12. Пари НН - 19, 13. Факел - 13, 14. Локомотив - 13, 15. Химки - 12, 16. Торпедо - 6.

Лучшие бомбардиры чемпионата

Владимир Сычевой («Оренбург») - 14, Квинси Промес («Спартак») - 14, Малком («Зенит») - 12, Федор Чалов (ЦСКА) - 10, Кристиан Нобоа («Сочи») - 10.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

17-й тур

11.11 Пари НН - Ахмат - 3:2
12.11 Урал - Факел - 2:0
12.11 Крылья Советов - Ростов - 1:3
12.11 Торпедо - Зенит - 0:2
12.11 Локомотив - Спартак - 1:2
13.11 Оренбург - Краснодар - 5:1
13.11 Химки - Сочи - 0:2
13.11 Динамо М - ЦСКА - 2:1

18-й тур

05.03.2023 Зенит - Пари НН
05.03.2023 Спартак - Урал
05.03.2023 Ростов - Локомотив
05.03.2023 Краснодар - Торпедо
05.03.2023 Динамо - Крылья Советов
05.03.2023 Ахмат - Оренбург
05.03.2023 Сочи - ЦСКА
05.03.2023 Факел - Химки

19-й тур

12.03.2023 Зенит - Химки
12.03.2023 Спартак - Факел
12.03.2023 Ростов - Пари НН
12.03.2023 Краснодар - Динамо
12.03.2023 ЦСКА - Крылья Советов
12.03.2023 Ахмат - Локомотив
12.03.2023 Сочи - Оренбург
12.03.2023 Торпедо - Урал









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