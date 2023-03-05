Расписание матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 18-й тур чемпионата России по футболу





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023



Положение команд после 17-го тура: 1. Зенит - 42 очка, 2. Спартак - 36, 3. Ростов - 35, 4. Динамо - 29, 5. ЦСКА - 29, 6. Ахмат - 26, 7. Оренбург - 25, 8. Краснодар - 25, 9. Сочи - 25, 10. Урал - 21, 11. Крылья Советов - 20, 12. Пари НН - 19, 13. Факел - 13, 14. Локомотив - 13, 15. Химки - 12, 16. Торпедо - 6.



Лучшие бомбардиры чемпионата



Владимир Сычевой («Оренбург») - 14, Квинси Промес («Спартак») - 14, Малком («Зенит») - 12, Федор Чалов (ЦСКА) - 10, Кристиан Нобоа («Сочи») - 10.





Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



17-й тур



11.11 Пари НН - Ахмат - 3:2

12.11 Урал - Факел - 2:0

12.11 Крылья Советов - Ростов - 1:3

12.11 Торпедо - Зенит - 0:2

12.11 Локомотив - Спартак - 1:2

13.11 Оренбург - Краснодар - 5:1

13.11 Химки - Сочи - 0:2

13.11 Динамо М - ЦСКА - 2:1



18-й тур



05.03.2023 Зенит - Пари НН

05.03.2023 Спартак - Урал

05.03.2023 Ростов - Локомотив

05.03.2023 Краснодар - Торпедо

05.03.2023 Динамо - Крылья Советов

05.03.2023 Ахмат - Оренбург

05.03.2023 Сочи - ЦСКА

05.03.2023 Факел - Химки



19-й тур



12.03.2023 Зенит - Химки

12.03.2023 Спартак - Факел

12.03.2023 Ростов - Пари НН

12.03.2023 Краснодар - Динамо

12.03.2023 ЦСКА - Крылья Советов

12.03.2023 Ахмат - Локомотив

12.03.2023 Сочи - Оренбург

12.03.2023 Торпедо - Урал