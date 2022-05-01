Расписание матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица чемпионата России по футболу





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023



Положение команд после 15-го тура: 1. Зенит - 39 очков, 2. Спартак - 32, 3. ЦСКА - 29, 4. Ростов - 29, 5. Динамо - 26, 6. Краснодар - 24, 7. Ахмат - 23, 8. Оренбург - 22, 9. Сочи - 21, 10. Урал - 17, 11. Крылья Советов - 17, 12. Пари НН - 13, 13. Факел - 12, 14. Локомотив - 12, 15. Химки - 9, 16. Торпедо - 6.



Лучшие бомбардиры чемпионата



Квинси Промес («Спартак») - 12, Малком («Зенит») - 11, Владимир Сычевой («Оренбург») - 11, Фёдор Чалов (ЦСКА) - 10, Кристиан Нобоа («Сочи») - 10.





Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



15-й тур



28.10 Оренбург - Факел - 4:1

29.10 Динамо - Химки - 6:1

29.10 Ахмат - Ростов - 1:2

29.10 Локомотив - ЦСКА - 0:1

30.10 Крылья Советов - Пари НН - 2:1

30.10 Сочи - Урал - 2:2

30.10 Спартак - Торпедо - 1:0

30.10 Краснодар - Зенит - 0:1



16-й тур



04.11 19:00 Химки - Оренбург (Матч Премьер)

05.11 14:00 Сочи - Спартак (Матч Премьер)

05.11 16:30 Зенит - Ахмат (Матч ТВ)

05.11 16:30 Факел - Краснодар (Матч Премьер)

05.11 19:00 ЦСКА - Пари НН (Матч Премьер)

06.11 14:00 Урал - Локомотив (Матч Премьер)

06.11 16:30 Торпедо - Крылья Советов (Матч ТВ, Матч Премьер)

06.11 19:00 Ростов - Динамо (Матч Премьер)



17-й тур



11.11 19:00 Пари НН - Ахмат

12.11 12:00 Урал - Факел

12.11 14:00 Крылья Советов - Ростов

12.11 16:30 Торпедо - Зенит

12.11 19:30 Локомотив - Спартак

13.11 14:00 Оренбург - Краснодар

13.11 16:30 Химки - Сочи

13.11 19:30 Динамо М - ЦСКА



Время начала матчей РПЛ - московское.