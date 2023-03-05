Расписание матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица и результаты . 17-й тур чемпионата России по футболу





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023



Положение команд после 16-го тура: 1. Зенит - 39 очков, 2. Спартак - 33, 3. Ростов - 32, 4. ЦСКА - 29, 5. Ахмат - 26, 6. Динамо - 26, 7. Краснодар - 25, 8. Оренбург - 22, 9. Сочи - 22, 10. Крылья Советов - 20, 11. Урал - 18, 12. Пари НН - 16, 13. Факел - 13, 14. Локомотив - 13, 15. Химки - 12, 16. Торпедо - 6.



Лучшие бомбардиры чемпионата



Квинси Промес («Спартак») - 13, Малком («Зенит») - 11, Владимир Сычевой («Оренбург») - 11, Фёдор Чалов (ЦСКА) - 10, Кристиан Нобоа («Сочи») - 10.





Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



16-й тур



04.11 Химки - Оренбург - 2:0

05.11 Сочи - Спартак - 1:1

05.11 Зенит - Ахмат - 1:2

05.11 Факел - Краснодар - 3:3

05.11 ЦСКА - Пари НН - 0:1

06.11 Урал - Локомотив - 2:2

06.11 Торпедо - Крылья Советов - 0:2

06.11 Ростов - Динамо - 2:1



17-й тур



11.11 19:00 Пари НН - Ахмат (Матч Премьер)

12.11 12:00 Урал - Факел (Матч ТВ, Матч Премьер)

12.11 14:00 Крылья Советов - Ростов (Матч Премьер)

12.11 16:30 Торпедо - Зенит (Матч Премьер)

12.11 19:30 Локомотив - Спартак (Матч ТВ)

13.11 14:00 Оренбург - Краснодар (Матч Премьер)

13.11 16:30 Химки - Сочи (Матч Премьер)

13.11 19:30 Динамо М - ЦСКА (Матч ТВ)



18-й тур



05.03.2023 Зенит - Пари НН

05.03.2023 Спартак - Урал

05.03.2023 Ростов - Локомотив

05.03.2023 Краснодар - Торпедо

05.03.2023 Динамо - Крылья Советов

05.03.2023 Ахмат - Оренбург

05.03.2023 Сочи - ЦСКА

05.03.2023 Факел - Химки



Время начала матчей РПЛ - московское.