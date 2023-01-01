Расписание матчей РПЛ 2022/2023, 22-й тур, турнирная таблица, результаты чемпионата России по футболу





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2022/2023



Положение команд после 21-го тура:



1. Зенит - 51 очко

2. Ростов - 44

3. Спартак - 41

4. ЦСКА - 38

5. Динамо - 35

6. Ахмат - 33

7. Оренбург - 32

8. Краснодар - 32

9. Сочи - 31

10. Урал - 25

11. Локомотив - 25

12. Крылья Советов - 21

13. Пари НН - 19

14. Факел - 17

15. Химки - 13

16. Торпедо - 10



Лучшие бомбардиры чемпионата



Малком («Зенит») - 16, Квинси Промес («Спартак») - 16, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14, Федор Чалов (ЦСКА) - 13, Кристиан Нобоа («Сочи») - 10.





Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



21-й тур



01.04 Пари НН - Локомотив - 0:4

01.04 Динамо - Сочи - 0:2

01.04 Спартак - Ахмат - 0:0

01.04 Зенит - Урал - 2:0

02.04 Крылья Советов - Оренбург - 1:1

02.04 Химки - Краснодар - 0:6

02.04 Факел - ЦСКА - 0:2

02.04 Ростов - Торпедо - 2:1



22-й тур



08.04 14:00 Торпедо - Факел (Матч Премьер)

08.04 16:30 Ахмат - Урал (Матч Премьер)

08.04 19:30 Спартак - Динамо (Матч ТВ)

09.04 14:00 Сочи - Крылья Советов (Матч ТВ, Матч Премьер)

09.04 16:30 ЦСКА - Химки (Матч Премьер)

09.04 19:00 Краснодар - Пари НН (Матч Премьер)

09.04 20:00 Локомотив - Зенит (Матч ТВ)

10.04 17:00 Оренбург - Ростов



23-й тур



16.04 Ростов - Зенит

16.04 Крылья Советов - Химки

16.04 Динамо - Пари НН

16.04 Сочи - Краснодар

16.04 Торпедо - Спартак

16.04 Оренбург - Локомотив

16.04 Факел - Ахмат

16.04 Урал - ЦСКА



Время начала матчей - московское.