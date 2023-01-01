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Расписание матчей РПЛ 2022/2023 на 20 мая, турнирная таблица и результаты чемпионата России по футболу



Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2022/2023


Положение команд после 27 тура:

1. Зенит - 65 очков
2. ЦСКА - 54
3. Ростов - 50
4. Спартак - 50
5. Ахмат - 46
6. Краснодар - 43
7. Динамо - 42
8. Оренбург - 39
9. Сочи - 37
10. Локомотив - 36
11. Урал - 30
12. Факел - 27
13. Крылья Советов - 26
14. Пари НН - 23
15. Химки - 18
16. Торпедо - 13


Лучшие бомбардиры чемпионата

Малком («Зенит») - 23, Квинси Промес («Спартак») - 18, Федор Чалов (ЦСКА) - 17, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14.

Расписание чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

27-й тур

13.05 Урал - Оренбург - 2:1
13.05 Химки - Спартак - 1:1
13.05 Зенит - Краснодар - 2:2
13.05 ЦСКА - Торпедо - 3:0
14.05 Крылья Советов - Локомотив - 1:1
14.05 Динамо - Ахмат - 0:3
14.05 Сочи - Ростов - 1:0
14.05 Факел - Пари НН - 1:0

28-й тур

20.05 14:00 Локомотив - Факел (Матч Премьер)
20.05 16:30 Торпедо - Динамо (Матч ТВ)
20.05 16:30 Оренбург - Зенит (Матч Премьер)
20.05 19:00 Ахмат - Химки (Матч Премьер)
21.05 14:00 Крылья Советов - Урал (Матч Премьер)
21.05 16:30 Спартак - ЦСКА (Матч ТВ)
21.05 19:00 Краснодар - Ростов (Матч ТВ, Матч Премьер)
22.05 19:00 Пари НН - Сочи (Матч Премьер)

29-й тур

27.05 14:00 Химки - Урал
27.05 16:30 Торпедо - Оренбург
27.05 19:00 Краснодар - ЦСКА
27.05 19:00 Сочи - Зенит
28.05 14:00 Спартак - Пари НН
28.05 16:30 Динамо - Локомотив
28.05 16:30 Факел - Крылья Советов
28.05 19:00 Ростов - Ахмат

Время начала матчей - московское.









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