Расписание матчей РПЛ 2022/2023 на 20 мая, турнирная таблица и результаты чемпионата России по футболу





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2022/2023



Положение команд после 27 тура:





1. Зенит - 65 очков

2. ЦСКА - 54

3. Ростов - 50

4. Спартак - 50

5. Ахмат - 46

6. Краснодар - 43

7. Динамо - 42

8. Оренбург - 39

9. Сочи - 37

10. Локомотив - 36

11. Урал - 30

12. Факел - 27

13. Крылья Советов - 26

14. Пари НН - 23

15. Химки - 18

16. Торпедо - 13



Лучшие бомбардиры чемпионата



Малком («Зенит») - 23, Квинси Промес («Спартак») - 18, Федор Чалов (ЦСКА) - 17, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14.





Расписание чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



27-й тур



13.05 Урал - Оренбург - 2:1

13.05 Химки - Спартак - 1:1

13.05 Зенит - Краснодар - 2:2

13.05 ЦСКА - Торпедо - 3:0

14.05 Крылья Советов - Локомотив - 1:1

14.05 Динамо - Ахмат - 0:3

14.05 Сочи - Ростов - 1:0

14.05 Факел - Пари НН - 1:0



28-й тур



20.05 14:00 Локомотив - Факел (Матч Премьер)

20.05 16:30 Торпедо - Динамо (Матч ТВ)

20.05 16:30 Оренбург - Зенит (Матч Премьер)

20.05 19:00 Ахмат - Химки (Матч Премьер)

21.05 14:00 Крылья Советов - Урал (Матч Премьер)

21.05 16:30 Спартак - ЦСКА (Матч ТВ)

21.05 19:00 Краснодар - Ростов (Матч ТВ, Матч Премьер)

22.05 19:00 Пари НН - Сочи (Матч Премьер)



29-й тур



27.05 14:00 Химки - Урал

27.05 16:30 Торпедо - Оренбург

27.05 19:00 Краснодар - ЦСКА

27.05 19:00 Сочи - Зенит

28.05 14:00 Спартак - Пари НН

28.05 16:30 Динамо - Локомотив

28.05 16:30 Факел - Крылья Советов

28.05 19:00 Ростов - Ахмат



Время начала матчей - московское.