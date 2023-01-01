Расписание матчей РПЛ 2022/2023 на 21 мая, турнирная таблица и результаты чемпионата России по футболу





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2022/2023



Положение команд на 21 мая:





1. Зенит - 66 очков (28 матчей)

2. ЦСКА - 54 (27)

3. Ростов - 50 (27)

4. Спартак - 50 (27)

5. Ахмат - 49 (28)

6. Динамо - 45 (28)

7. Краснодар - 43 (27)

8. Оренбург - 40 (28)

9. Локомотив - 39 (28)

10. Сочи - 37 (27)

11. Урал - 30 (27)

12. Факел - 27 (28)

13. Крылья Советов - 26 (27)

14. Пари НН - 23 (27)

15. Химки - 18 (28)

16. Торпедо - 13 (28)



Лучшие бомбардиры чемпионата



Малком («Зенит») - 23, Квинси Промес («Спартак») - 18, Федор Чалов (ЦСКА) - 17, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14.





Расписание чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



28-й тур



20.05 Локомотив - Факел - 1:0

20.05 Торпедо - Динамо - 0:3

20.05 Оренбург - Зенит - 2:2

20.05 Ахмат - Химки - 3:0

21.05 14:00 Крылья Советов - Урал (Матч Премьер)

21.05 16:30 Спартак - ЦСКА (Матч ТВ)

21.05 19:00 Краснодар - Ростов (Матч ТВ, Матч Премьер)

22.05 19:00 Пари НН - Сочи (Матч Премьер)



29-й тур



27.05 14:00 Химки - Урал (Матч Премьер)

27.05 16:30 Торпедо - Оренбург (Матч Премьер)

27.05 19:00 Краснодар - ЦСКА (Матч ТВ)

27.05 19:00 Сочи - Зенит (Матч Премьер)

28.05 14:00 Спартак - Пари НН (Матч Премьер)

28.05 16:30 Динамо - Локомотив (Матч ТВ)

28.05 16:30 Факел - Крылья Советов (Матч Премьер)

28.05 19:00 Ростов - Ахмат (Матч Премьер)



30-й тур



03.06 17:00 Зенит - Факел

03.06 17:00 Крылья Советов - Спартак

03.06 17:00 ЦСКА - Ростов

03.06 17:00 Локомотив - Торпедо

03.06 17:00 Ахмат - Краснодар

03.06 17:00 Оренбург - Динамо

03.06 17:00 Пари НН - Химки

03.06 17:00 Урал - Сочи



Время начала матчей - московское.