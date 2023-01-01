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Расписание матчей РПЛ 2022/2023 на 22 мая, турнирная таблица и результаты чемпионата России по футболу



Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2022/2023


Положение команд на 22 мая:

1. Зенит - 66 очков
2. ЦСКА - 54
3. Спартак - 53
4. Ростов - 50
5. Ахмат - 49
6. Краснодар - 46
7. Динамо - 45
8. Оренбург - 40
9. Локомотив - 39
10. Сочи - 37 (27 матчей)
11. Урал - 30
12. Крылья Советов - 29
13. Факел - 27
14. Пари НН - 23 (27 матчей)
15. Химки - 18
16. Торпедо - 13


Лучшие бомбардиры чемпионата

Малком («Зенит») - 23, Квинси Промес («Спартак») - 20, Федор Чалов (ЦСКА) - 17, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14.

Расписание чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

28-й тур

20.05 Локомотив - Факел - 1:0
20.05 Торпедо - Динамо - 0:3
20.05 Оренбург - Зенит - 2:2
20.05 Ахмат - Химки - 3:0
21.05 Крылья Советов - Урал - 3:0
21.05 Спартак - ЦСКА - 2:1
21.05 Краснодар - Ростов - 3:0
22.05 19:00 Пари НН - Сочи (Матч Премьер)

29-й тур

27.05 14:00 Химки - Урал (Матч Премьер)
27.05 16:30 Торпедо - Оренбург (Матч Премьер)
27.05 19:00 Краснодар - ЦСКА (Матч ТВ)
27.05 19:00 Сочи - Зенит (Матч Премьер)
28.05 14:00 Спартак - Пари НН (Матч Премьер)
28.05 16:30 Динамо - Локомотив (Матч ТВ)
28.05 16:30 Факел - Крылья Советов (Матч Премьер)
28.05 19:00 Ростов - Ахмат (Матч Премьер)

30-й тур

03.06 17:00 Зенит - Факел
03.06 17:00 Крылья Советов - Спартак
03.06 17:00 ЦСКА - Ростов
03.06 17:00 Локомотив - Торпедо
03.06 17:00 Ахмат - Краснодар
03.06 17:00 Оренбург - Динамо
03.06 17:00 Пари НН - Химки
03.06 17:00 Урал - Сочи

Время начала матчей - московское.









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