Расписание матчей РПЛ 2022/2023 на 28 мая, турнирная таблица и результаты чемпионата России по футболу

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2022/2023
Положение команд на 28 мая:
1. Зенит - 67 очков (29 игр)
2. ЦСКА - 55 (29)
3. Спартак - 53 (28)
4. Ростов - 50 (28)
5. Ахмат - 49 (28)
6. Краснодар - 47 (29)
7. Динамо - 45 (28)
8. Оренбург - 43 (29)
9. Локомотив - 39 (28)
10. Сочи - 38 (29)
11. Урал - 33 (29)
12. Крылья Советов - 29 (28)
13. Факел - 27 (28)
14. Пари НН - 26 (28)
15. Химки - 18 (29)
16. Торпедо - 13 (29)
Лучшие бомбардиры чемпионата
Малком («Зенит») - 23, Квинси Промес («Спартак») - 20, Федор Чалов (ЦСКА) - 17, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14.
Расписание чемпионата России по футболу 2022/2023
Результаты матчей
28-й тур
20.05 Локомотив - Факел - 1:0
20.05 Торпедо - Динамо - 0:3
20.05 Оренбург - Зенит - 2:2
20.05 Ахмат - Химки - 3:0
21.05 Крылья Советов - Урал - 3:0
21.05 Спартак - ЦСКА - 2:1
21.05 Краснодар - Ростов - 3:0
22.05 19:00 Пари НН - Сочи - 4:0
29-й тур
27.05 14:00 Химки - Урал - 0:3
27.05 16:30 Торпедо - Оренбург - 1:3
27.05 19:00 Краснодар - ЦСКА - 0:0
27.05 19:00 Сочи - Зенит - 1:1
28.05 14:00 Спартак - Пари НН (Матч Премьер)
28.05 16:30 Динамо - Локомотив (Матч ТВ)
28.05 16:30 Факел - Крылья Советов (Матч Премьер)
28.05 19:00 Ростов - Ахмат (Матч Премьер)
30-й тур
03.06 17:00 Зенит - Факел
03.06 17:00 Крылья Советов - Спартак
03.06 17:00 ЦСКА - Ростов
03.06 17:00 Локомотив - Торпедо
03.06 17:00 Ахмат - Краснодар
03.06 17:00 Оренбург - Динамо
03.06 17:00 Пари НН - Химки
03.06 17:00 Урал - Сочи
Время начала матчей - московское.