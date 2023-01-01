Расписание матчей РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, 18-й тур чемпионата России по футболу

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023
Положение команд после 17-го тура: 1. Зенит - 42 очка, 2. Спартак - 36, 3. Ростов - 35, 4. Динамо - 29, 5. ЦСКА - 29, 6. Ахмат - 26, 7. Оренбург - 25, 8. Краснодар - 25, 9. Сочи - 25, 10. Урал - 21, 11. Крылья Советов - 20, 12. Пари НН - 19, 13. Факел - 13, 14. Локомотив - 13, 15. Химки - 12, 16. Торпедо - 6.
Лучшие бомбардиры чемпионата
Владимир Сычевой («Оренбург») - 14, Квинси Промес («Спартак») - 14, Малком («Зенит») - 12, Федор Чалов (ЦСКА) - 10, Кристиан Нобоа («Сочи») - 10.
Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023
Результаты матчей
17-й тур
11.11 Пари НН - Ахмат - 3:2
12.11 Урал - Факел - 2:0
12.11 Крылья Советов - Ростов - 1:3
12.11 Торпедо - Зенит - 0:2
12.11 Локомотив - Спартак - 1:2
13.11 Оренбург - Краснодар - 5:1
13.11 Химки - Сочи - 0:2
13.11 Динамо М - ЦСКА - 2:1
18-й тур
03.03 19:00 Факел - Химки
04.03 14:00 Спартак - Урал
04.03 16:30 Зенит - Пари НН
04.03 16:30 Ахмат - Оренбург
04.03 19:30 Ростов - Локомотив
05.03 14:00 Динамо - Крылья Советов
05.03 16:30 Краснодар - Торпедо
05.03 19:30 Сочи - ЦСКА
19-й тур
10.03 19:00 Сочи - Оренбург
11.03 14:00 Торпедо - Урал
11.03 16:30 Спартак - Факел
11.03 16:30 Ахмат - Локомотив
11.03 19:00 Краснодар - Динамо
12.03 14:00 Зенит - Химки
12.03 16:30 ЦСКА - Крылья Советов
12.03 19:30 Ростов - Пари НН
Время начала игр - московское.