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Расписание матчей РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, 19-й тур чемпионата России по футболу



Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023


Положение команд после 18-го тура: 1. Зенит - 45 очков, 2. Спартак - 37, 3. Ростов - 35, 4. Динамо - 32, 5. ЦСКА - 29, 6. Ахмат - 29, 7. Сочи - 28, 8. Краснодар - 26, 9. Оренбург - 25, 10. Урал - 22, 11. Крылья Советов - 20, 12. Пари НН - 19, 13. Локомотив - 16, 14. Факел - 14, 15. Химки - 13, 16. Торпедо - 7.

Лучшие бомбардиры чемпионата

Малком («Зенит») - 14, Владимир Сычевой («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14, Квинси Промес («Спартак») - 14, Федор Чалов (ЦСКА) - 10, Кристиан Нобоа («Сочи») - 10.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

18-й тур

03.03 Факел - Химки - 1:1
04.03 Спартак - Урал - 2:2
04.03 Зенит - Пари НН - 3:0
04.03 Ахмат - Оренбург - 3:1
04.03 Ростов - Локомотив - 1:3
05.03 Динамо - Крылья Советов - 1:0
05.03 Краснодар - Торпедо - 2:2
05.03 Сочи - ЦСКА - 2:0

19-й тур

10.03 19:00 Сочи - Оренбург (Матч Премьер)
11.03 14:00 Торпедо - Урал (Матч ТВ, Матч Премьер)
11.03 16:30 Спартак - Факел (Матч ТВ)
11.03 16:30 Ахмат - Локомотив (Матч Премьер)
11.03 19:00 Краснодар - Динамо (Матч Премьер)
12.03 14:00 Зенит - Химки (Матч Премьер)
12.03 16:30 ЦСКА - Крылья Советов (Матч Премьер)
12.03 19:30 Ростов - Пари НН (Матч ТВ, Матч Премьер)

20-й тур

18.03 12:00 Оренбург - Спартак
18.03 14:15 Урал - Динамо
18.03 16:30 Факел - Сочи
18.03 19:30 Локомотив - Краснодар
19.03 14:00 Химки - Ростов
19.03 16:30 Крылья Советов - Ахмат
19.03 16:30 Пари НН - Торпедо
19.03 19:30 ЦСКА - Зенит

Время начала матчей - московское.









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