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Расписание матчей РПЛ 2022/2023, турнирная таблица и результаты чемпионата России по футболу



Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2022/2023


Положение команд после 23 матчей:

1. Зенит - 55 очков

2. Ростов - 46

3. Спартак - 45

4. ЦСКА - 44

5. Динамо - 39

6. Краснодар - 38   

7. Ахмат - 37

8. Оренбург - 33  

9. Сочи - 31

10. Локомотив - 28

11. Урал - 25

12. Крылья Советов - 25

13. Пари НН - 19

14. Факел - 18

15. Химки - 14

16. Торпедо - 13


Лучшие бомбардиры чемпионата

Малком («Зенит») - 16, Квинси Промес («Спартак») - 16, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14, Федор Чалов (ЦСКА) - 14, Кристиан Нобоа («Сочи») - 11.

Расписание чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

23-й тур

15.04 Крылья Советов - Химки - 0:0
15.04 Динамо - Пари НН - 3:1
15.04 Сочи - Краснодар - 0:2
15.04 Урал - ЦСКА - 1:2
15.04 Торпедо - Спартак - 1:2
16.04 Оренбург - Локомотив - 1:4
16.04 Факел - Ахмат - 1:1
16.04 Ростов - Зенит - 0:0

24-й тур

22.04 14:00 Химки - Торпедо (Матч Премьер)
22.04 16:30 Факел - Оренбург (Матч Премьер)
22.04 19:00 Зенит - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)
23.04 12:00 Урал - Ростов (Матч Премьер)
23.04 14:00 Пари НН - Крылья Советов (Матч Премьер)
23.04 16:30 Ахмат - Сочи (Матч Премьер)
23.04 19:30 ЦСКА - Локомотив (Матч ТВ)
24.04 19:00 Спартак - Краснодар

25-й тур

28.04 20:00 Динамо - Факел
29.04 14:00 Крылья Советов - Зенит
29.04 16:30 Ахмат - ЦСКА
29.04 19:00 Спартак - Ростов
29.04 19:00 Краснодар - Урал
30.04 14:00 Оренбург - Пари НН
30.04 16:30 Сочи - Торпедо
30.04 19:00 Локомотив - Химки

Время начала матчей - московское.









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