Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2022/2023
Положение команд после 23 матчей:
1. Зенит - 55 очков
2. Ростов - 46
3. Спартак - 45
4. ЦСКА - 44
5. Динамо - 39
6. Краснодар - 38
7. Ахмат - 37
8. Оренбург - 33
9. Сочи - 31
10. Локомотив - 28
11. Урал - 25
12. Крылья Советов - 25
13. Пари НН - 19
14. Факел - 18
15. Химки - 14
16. Торпедо - 13
Лучшие бомбардиры чемпионата
Малком («Зенит») - 16, Квинси Промес («Спартак») - 16, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14, Федор Чалов (ЦСКА) - 14, Кристиан Нобоа («Сочи») - 11.
Расписание чемпионата России по футболу 2022/2023
Результаты матчей
23-й тур
15.04 Крылья Советов - Химки - 0:0
15.04 Динамо - Пари НН - 3:1
15.04 Сочи - Краснодар - 0:2
15.04 Урал - ЦСКА - 1:2
15.04 Торпедо - Спартак - 1:2
16.04 Оренбург - Локомотив - 1:4
16.04 Факел - Ахмат - 1:1
16.04 Ростов - Зенит - 0:0
24-й тур
22.04 14:00 Химки - Торпедо (Матч Премьер)
22.04 16:30 Факел - Оренбург (Матч Премьер)
22.04 19:00 Зенит - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)
23.04 12:00 Урал - Ростов (Матч Премьер)
23.04 14:00 Пари НН - Крылья Советов (Матч Премьер)
23.04 16:30 Ахмат - Сочи (Матч Премьер)
23.04 19:30 ЦСКА - Локомотив (Матч ТВ)
24.04 19:00 Спартак - Краснодар
25-й тур
28.04 20:00 Динамо - Факел
29.04 14:00 Крылья Советов - Зенит
29.04 16:30 Ахмат - ЦСКА
29.04 19:00 Спартак - Ростов
29.04 19:00 Краснодар - Урал
30.04 14:00 Оренбург - Пари НН
30.04 16:30 Сочи - Торпедо
30.04 19:00 Локомотив - Химки
Время начала матчей - московское.