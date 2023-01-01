Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание матчей РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты чемпионата России по футболу



Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023


Положение команд после 19-го тура: 1. Зенит - 48 очков, 2. Спартак - 40, 3. Ростов - 38, 4. Динамо - 32, 5. ЦСКА - 32, 6. Ахмат - 29, 7. Краснодар - 29, 8. Оренбург - 28, 9. Сочи - 28, 10. Урал - 25, 11. Крылья Советов - 20, 12. Локомотив - 19, 13. Пари НН - 19, 14. Факел - 14, 15. Химки - 13, 16. Торпедо - 7.

Лучшие бомбардиры чемпионата

Малком («Зенит») - 16, Квинси Промес («Спартак») - 16, Владимир Сычевой («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14, Федор Чалов (ЦСКА) - 11, Кристиан Нобоа («Сочи») - 10.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

19-й тур

10.03 Сочи - Оренбург - 0:4
11.03 Торпедо - Урал - 0:1
11.03 Спартак - Факел - 3:2
11.03 Ахмат - Локомотив - 0:1
11.03 Краснодар - Динамо - 3:1
12.03 Зенит - Химки - 3:2
12.03 ЦСКА - Крылья Советов - 4:0
12.03 Ростов - Пари НН - 2:1

20-й тур

18.03 12:00 Оренбург - Спартак (Матч Премьер)
18.03 14:15 Урал - Динамо (Матч Премьер)
18.03 16:30 Факел - Сочи (Матч Премьер)
18.03 19:30 Локомотив - Краснодар (Матч ТВ, Матч Премьер)
19.03 14:00 Химки - Ростов (Матч Премьер)
19.03 16:30 Крылья Советов - Ахмат (Матч ТВ)
19.03 16:30 Пари НН - Торпедо (Матч Премьер)
19.03 19:30 ЦСКА - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)

21-й тур

02.04 Зенит - Урал
02.04 Спартак - Ахмат
02.04 Ростов - Торпедо
02.04 Крылья Советов - Оренбург
02.04 Динамо - Сочи
02.04 Пари НН - Локомотив
02.04 Факел - ЦСКА
02.04 Химки - Краснодар

Время начала матчей - московское.









  • Таджикистан - Россия 17 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую тран ...
  • Турнирная таблица РПЛ после 17 тура: «Зенит» лидирует, «Спартак» - второй, ...
  • Расписание матчей плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023
  • Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022
  • Чемпионат России по футболу 2021/2022
  • Расписание трансляций 30-го тура РПЛ 21 мая - чемпионата России по футболу
  • Время начала «Сочи» - «Локомотив» 17 апреля 2022. Расписание трансляций мат ...
    •




    Расписание матчей РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023, расписание матчей, результаты Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание чемпионата России по лыжным гонкам 2023 в Тюмени, где смотреть прямые трансляции

    Чемпионат России по лыжным гонкам 2023

    С 18 по 26 марта 2023 года в Тюмени состоится чемпионат России по лыжным гонкам.

    Обладатели Кубка Гагарина

    Все обладатели Кубка Гагарина

    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».

    Лига чемпионов УЕФА 2022/2023: расписание, результаты матчей

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.









    Разговоры о важном 20 марта 2023, тема методические материалы
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 16 марта 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 16 марта 2023
    Состояние здоровья фигуриста Романа Костомарова на сегодня
    Большая кольцевая линия (БКЛ): схема станций на карте
    Где находится Белгородская область на карте России
    Где находятся Вятские Поляны на карте Кировской области
    Где находится Шебекино на карте Белгородской области
    Где находится Артёмовск на карте Донецкой области
    Где находятся Чувашия на карте России, карта Чебоксар


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru