



Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2022/2023



Положение команд после 22 матчей:



1. Зенит - 54 очка

2. Ростов - 45

3. Спартак - 42

4. ЦСКА - 41

5. Ахмат - 36

6. Динамо - 36

7. Краснодар - 35

8. Оренбург - 33

9. Сочи - 31

10. Урал - 25

11. Локомотив - 25

12. Крылья Советов - 24

13. Пари НН - 19

14. Факел - 17

15. Химки - 13

16. Торпедо - 13



Лучшие бомбардиры чемпионата



Малком («Зенит») - 16, Квинси Промес («Спартак») - 16, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14, Федор Чалов (ЦСКА) - 13, Кристиан Нобоа («Сочи») - 11.





Расписание чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



22-й тур



08.04 Торпедо - Факел - 2:0

08.04 Ахмат - Урал - 2:0

08.04 Спартак - Динамо - 3:3

09.04 Сочи - Крылья Советов - 1:2

09.04 ЦСКА - Химки - 3:0

09.04 Краснодар - Пари НН - 3:1

09.04 Локомотив - Зенит - 1:2

10.04 17:00 Оренбург - Ростов - 2:2



23-й тур



15.04 14:00 Крылья Советов - Химки (Матч ТВ)

15.04 14:00 Динамо - Пари НН (Матч Премьер)

15.04 16:30 Сочи - Краснодар (Матч Премьер)

15.04 16:30 Урал - ЦСКА (Матч ТВ)

15.04 19:00 Торпедо - Спартак (Матч Премьер)

16.04 14:00 Оренбург - Локомотив (Матч Премьер)

16.04 16:30 Факел - Ахмат (Матч ТВ, Матч Премьер)

16.04 19:00 Ростов - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)



24-й тур



22.04 14:00 Химки - Торпедо

22.04 16:30 Факел - Оренбург

22.04 19:00 Зенит - Динамо

23.04 12:00 Урал - Ростов

23.04 14:00 Пари НН - Крылья Советов

23.04 16:30 Ахмат - Сочи

23.04 19:30 ЦСКА - Локомотив

24.04 19:00 Спартак - Краснодар



Время начала матчей - московское.