Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2022/2023
Положение команд после 22 матчей:
1. Зенит - 54 очка
2. Ростов - 45
3. Спартак - 42
4. ЦСКА - 41
5. Ахмат - 36
6. Динамо - 36
7. Краснодар - 35
8. Оренбург - 33
9. Сочи - 31
10. Урал - 25
11. Локомотив - 25
12. Крылья Советов - 24
13. Пари НН - 19
14. Факел - 17
15. Химки - 13
16. Торпедо - 13
Лучшие бомбардиры чемпионата
Малком («Зенит») - 16, Квинси Промес («Спартак») - 16, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14, Федор Чалов (ЦСКА) - 13, Кристиан Нобоа («Сочи») - 11.
Расписание чемпионата России по футболу 2022/2023
Результаты матчей
22-й тур
08.04 Торпедо - Факел - 2:0
08.04 Ахмат - Урал - 2:0
08.04 Спартак - Динамо - 3:3
09.04 Сочи - Крылья Советов - 1:2
09.04 ЦСКА - Химки - 3:0
09.04 Краснодар - Пари НН - 3:1
09.04 Локомотив - Зенит - 1:2
10.04 17:00 Оренбург - Ростов - 2:2
23-й тур
15.04 14:00 Крылья Советов - Химки (Матч ТВ)
15.04 14:00 Динамо - Пари НН (Матч Премьер)
15.04 16:30 Сочи - Краснодар (Матч Премьер)
15.04 16:30 Урал - ЦСКА (Матч ТВ)
15.04 19:00 Торпедо - Спартак (Матч Премьер)
16.04 14:00 Оренбург - Локомотив (Матч Премьер)
16.04 16:30 Факел - Ахмат (Матч ТВ, Матч Премьер)
16.04 19:00 Ростов - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)
24-й тур
22.04 14:00 Химки - Торпедо
22.04 16:30 Факел - Оренбург
22.04 19:00 Зенит - Динамо
23.04 12:00 Урал - Ростов
23.04 14:00 Пари НН - Крылья Советов
23.04 16:30 Ахмат - Сочи
23.04 19:30 ЦСКА - Локомотив
24.04 19:00 Спартак - Краснодар
Время начала матчей - московское.