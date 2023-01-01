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Расписание РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты матчей чемпионата России по футболу



Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2022/2023


Положение команд после 21-го тура:

1. Зенит - 51 очко
2. Ростов - 44
3. Спартак - 41
4. ЦСКА - 38
5. Динамо - 35
6. Ахмат - 33
7. Оренбург - 32
8. Краснодар - 32
9. Сочи - 31
10. Урал - 25
11. Локомотив - 25
12. Крылья Советов - 21
13. Пари НН - 19
14. Факел - 17
15. Химки - 13
16. Торпедо - 10

Лучшие бомбардиры чемпионата

Малком («Зенит») - 16, Квинси Промес («Спартак») - 16, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14, Федор Чалов (ЦСКА) - 13, Кристиан Нобоа («Сочи») - 10.

Расписание чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

21-й тур

01.04 Пари НН - Локомотив - 0:4
01.04 Динамо - Сочи - 0:2
01.04 Спартак - Ахмат - 0:0
01.04 Зенит - Урал - 2:0
02.04 Крылья Советов - Оренбург - 1:1
02.04 Химки - Краснодар - 0:6
02.04 Факел - ЦСКА - 0:2
02.04 Ростов - Торпедо - 2:1

22-й тур

08.04 14:00 Торпедо - Факел - 2:0
08.04 16:30 Ахмат - Урал - 2:0
08.04 19:30 Спартак - Динамо - 3:3
09.04 14:00 Сочи - Крылья Советов (Матч ТВ, Матч Премьер)
09.04 16:30 ЦСКА - Химки (Матч Премьер)
09.04 19:00 Краснодар - Пари НН (Матч Премьер)
09.04 20:00 Локомотив - Зенит (Матч ТВ)
10.04 17:00 Оренбург - Ростов (Матч Премьер)

23-й тур

16.04 Ростов - Зенит
16.04 Крылья Советов - Химки
16.04 Динамо - Пари НН
16.04 Сочи - Краснодар
16.04 Торпедо - Спартак
16.04 Оренбург - Локомотив
16.04 Факел - Ахмат
16.04 Урал - ЦСКА

Время начала матчей - московское.









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