Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023. 2-й тур РПЛ





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



Максим Глушенков («Крылья Советов») - 2.





Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



1-й тур



15.07 20:00 Химки - Зенит - 1:1

16.07 15:00 ЦСКА - Урал - 2:0

16.07 17:30 Оренбург - Крылья Советов - 2:4

16.07 20:00 Ахмат - Спартак - 1:1

17.07 15:00 Торпедо - Сочи - 1:3

17.07 17:30 Локомотив - Пари НН - 1:1

17.07 20:00 Краснодар - Факел - 2:2

17.07 20:00 Динамо - Ростов - 1:1



2-й тур



22.07 20:00 Зенит - Крылья Советов (Матч Премьер)

23.07 15:00 ЦСКА - Сочи (Матч ТВ)

23.07 17:30 Оренбург - Урал (Матч Премьер)

23.07 20:00 Краснодар - Спартак (Матч Премьер)

24.07 15:00 Химки - Пари НН (Матч Премьер)

24.07 17:30 Динамо - Торпедо (Матч Премьер)

24.07 20:00 Локомотив - Ростов (Матч ТВ)

24.07 20:00 Ахмат - Факел (Матч Премьер)



3-й тур



29.07 18:00 Урал - Краснодар

30.07 15:00 Факел - Динамо

30.07 17:30 Зенит - Локомотив

30.07 20:00 Сочи - Ахмат

31.07 15:00 Пари НН - ЦСКА

31.07 17:30 Спартак - Оренбург

31.07 17:30 Крылья Советов - Торпедо

31.07 20:00 Ростов - Химки