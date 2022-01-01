Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023. 2-й тур РПЛ

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023
Максим Глушенков («Крылья Советов») - 2.
Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023
Результаты матчей
1-й тур
15.07 20:00 Химки - Зенит - 1:1
16.07 15:00 ЦСКА - Урал - 2:0
16.07 17:30 Оренбург - Крылья Советов - 2:4
16.07 20:00 Ахмат - Спартак - 1:1
17.07 15:00 Торпедо - Сочи - 1:3
17.07 17:30 Локомотив - Пари НН - 1:1
17.07 20:00 Краснодар - Факел - 2:2
17.07 20:00 Динамо - Ростов - 1:1
2-й тур
22.07 20:00 Зенит - Крылья Советов (Матч Премьер)
23.07 15:00 ЦСКА - Сочи (Матч ТВ)
23.07 17:30 Оренбург - Урал (Матч Премьер)
23.07 20:00 Краснодар - Спартак (Матч Премьер)
24.07 15:00 Химки - Пари НН (Матч Премьер)
24.07 17:30 Динамо - Торпедо (Матч Премьер)
24.07 20:00 Локомотив - Ростов (Матч ТВ)
24.07 20:00 Ахмат - Факел (Матч Премьер)
3-й тур
29.07 18:00 Урал - Краснодар
30.07 15:00 Факел - Динамо
30.07 17:30 Зенит - Локомотив
30.07 20:00 Сочи - Ахмат
31.07 15:00 Пари НН - ЦСКА
31.07 17:30 Спартак - Оренбург
31.07 17:30 Крылья Советов - Торпедо
31.07 20:00 Ростов - Химки