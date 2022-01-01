Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023. 3-й тур РПЛ





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



Владимир Сычевой («Оренбург») - 3.





Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



2-й тур



22.07 Зенит - Крылья Советов - 3:0

23.07 ЦСКА - Сочи - 3:0

23.07 Оренбург - Урал - 3:0

23.07 Краснодар - Спартак - 1:4

24.07 Химки - Пари НН - 3:0

24.07 Динамо - Торпедо - 4:0

24.07 Локомотив - Ростов - 2:2

24.07 Ахмат - Факел - 2:1



3-й тур



29.07 18:00 Урал - Краснодар (Матч Премьер)

30.07 15:00 Факел - Динамо (Матч Премьер)

30.07 17:30 Зенит - Локомотив (Матч ТВ)

30.07 20:00 Сочи - Ахмат (Матч Премьер)

31.07 15:00 Пари НН - ЦСКА (Матч Премьер)

31.07 17:30 Спартак - Оренбург (Матч ТВ)

31.07 17:30 Крылья Советов - Торпедо (Матч Премьер)

31.07 20:00 Ростов - Химки (Матч Премьер)



4-й тур



06.08 15:00 Урал - Спартак

06.08 17:30 ЦСКА - Факел

06.08 20:00 Краснодар – Локомотив

06.08 20:00 Ахмат - Зенит

07.08 15:00 Торпедо - Химки

07.08 17:30 Крылья Советов – Динамо

07.08 20:00 Ростов - Оренбург

07.08 20:00 Сочи - Пари НН