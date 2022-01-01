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Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023. 3-й тур РПЛ


Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

Владимир Сычевой («Оренбург») - 3.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

2-й тур

22.07 Зенит - Крылья Советов - 3:0
23.07 ЦСКА - Сочи - 3:0
23.07 Оренбург - Урал - 3:0
23.07 Краснодар - Спартак - 1:4
24.07 Химки - Пари НН - 3:0
24.07 Динамо - Торпедо - 4:0
24.07 Локомотив - Ростов - 2:2
24.07 Ахмат - Факел - 2:1

3-й тур

29.07 18:00 Урал - Краснодар (Матч Премьер)
30.07 15:00 Факел - Динамо (Матч Премьер)
30.07 17:30 Зенит - Локомотив (Матч ТВ)
30.07 20:00 Сочи - Ахмат (Матч Премьер)
31.07 15:00 Пари НН - ЦСКА (Матч Премьер)
31.07 17:30 Спартак - Оренбург (Матч ТВ)
31.07 17:30 Крылья Советов - Торпедо (Матч Премьер)
31.07 20:00 Ростов - Химки (Матч Премьер)

4-й тур

06.08 15:00 Урал - Спартак
06.08 17:30 ЦСКА - Факел
06.08 20:00 Краснодар – Локомотив
06.08 20:00 Ахмат - Зенит
07.08 15:00 Торпедо - Химки
07.08 17:30 Крылья Советов – Динамо
07.08 20:00 Ростов - Оренбург
07.08 20:00 Сочи - Пари НН









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    Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023. 3-й тур РПЛ

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