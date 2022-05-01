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Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 10-й тур чемпионата России по футболу


Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023


Положение команд после 9-го тура: 1. Зенит - 23 очка, 2. ЦСКА - 20, 3. Ростов - 19, 4. Краснодар - 17, 5. Спартак - 16, 6. Сочи - 16, 7. Динамо - 16, 8. Пари НН - 12, 9. Ахмат - 11, 10. Крылья Советов - 10, 11. Локомотив - 9, 12. Оренбург - 9, 13. Химки - 8, 14. Факел - 7, 15. Урал - 4, 16. Торпедо - 1.

Лучшие бомбардиры чемпионата

Квинси Промес («Спартак») - 8, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 7, Кристиан Нобоа («Сочи») - 7.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

9-й тур

09.09 Сочи - Динамо - 2:1 
10.09 Химки - Крылья Советов - 0:0 
10.09 ЦСКА - Краснодар - 4:1 
10.09 Ахмат - Пари НН - 1:3 
11.09 Урал - Торпедо - 2:0 
11.09 Факел - Локомотив - 2:0 
11.09 Зенит - Оренбург - 8:0 
11.09 Ростов - Спартак - 4:2 

10-й тур

17.09 12:00 Урал - Ахмат (Матч Премьер)
17.09 14:00 Торпедо - ЦСКА (Матч Премьер)
17.09 16:30 Ростов - Крылья Советов (Матч Премьер)
17.09 19:00 Динамо - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)
18.09 14:00 Пари НН - Оренбург (Матч Премьер)
18.09 16:30 Краснодар - Химки (Матч ТВ)
18.09 16:30 Сочи - Факел (Матч Премьер)
18.09 19:00 Спартак - Локомотив (Матч ТВ)

11-й тур

02.10 Зенит - Ростов
02.10 Крылья Советов - Краснодар
02.10 Локомотив - Урал
02.10 Ахмат - Динамо
02.10 Оренбург - Сочи
02.10 Пари НН - Спартак
02.10 Факел - Торпедо
02.10 Химки - ЦСКА

Время начала матчей РПЛ - московское.









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    Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 10-й тур чемпионата России по футболу

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