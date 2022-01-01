Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11 тур чемпионата России по футболу


Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023


Положение команд после 10-го тура: 1. Зенит - 26 очков, 2. Ростов - 22, 3. ЦСКА - 20, 4. Краснодар - 20, 5. Спартак - 19, 6. Сочи - 17, 7. Динамо - 16, 8. Ахмат - 14, 9. Оренбург - 12, 10. Пари НН - 12, 11. Крылья Советов - 10, 12. Локомотив - 9, 13. Химки - 8, 14. Факел - 8, 15. Урал - 4, 16. Торпедо - 4.

Лучшие бомбардиры чемпионата

Квинси Промес («Спартак») - 8, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 8, Кристиан Нобоа («Сочи») - 8.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

10-й тур

17.09 Урал - Ахмат - 1:2 
17.09 Торпедо - ЦСКА - 1:0 
17.09 Ростов - Крылья Советов - 2:1 
17.09 Динамо - Зенит - 0:2 
18.09 Пари НН - Оренбург - 0:2 
18.09 Краснодар - Химки - 3:1 
18.09 Сочи - Факел - 1:1 
18.09 Спартак - Локомотив - 1:0 

11-й тур

01.10 14:00 Оренбург - Сочи (Матч ТВ, Матч Премьер)
01.10 16:30 Химки - ЦСКА (Матч Премьер)
01.10 19:00 Локомотив - Урал (Матч Премьер)
02.10 14:00 Факел - Торпедо (Матч Премьер)
02.10 16:30 Зенит - Ростов (Матч Премьер)
02.10 19:00 Ахмат - Динамо (Матч ТВ)
02.10 19:00 Пари НН - Спартак (Матч Премьер)
03.10 19:00 Крылья Советов - Краснодар (Матч Премьер)

12-й тур

07.10 17:30 Урал - Химки
08.10 14:00 Факел - Зенит
08.10 16:30 ЦСКА - Динамо
08.10 19:00 Сочи - Локомотив
09.10 14:00 Спартак - Крылья Советов
09.10 16:30 Торпедо - Пари НН
09.10 16:30 Оренбург - Ахмат
09.10 19:00 Ростов - Краснодар

Время начала матчей РПЛ - московское.









  • Футбол России и Европы на ТВ 3 сентября 2022 в прямом эфире
  • Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022, 13-15 сентября
  • Расписание трансляций 30-го тура РПЛ 21 мая - чемпионата России по футболу
  • Время начала «Сочи» - «Локомотив» 17 апреля 2022. Расписание трансляций мат ...
  • Турнирная таблица РПЛ после 21 тура: «Зенит» остался лидером, ЦСКА - третий
    •




    Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11 тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 25 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 4, 5 октября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Чемпионы мира по футболу

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».











    Сколько дней отдыхаем в ноябре. Выходные и праздники в 2022 году в России
    Снукер - календарь 2022/2023, расписание сезона
    Какой праздник 27 сентября 2022. Какой церковный православный праздник
    Народные приметы на 27 сентября 2022 года, что нельзя делать
    Точная погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Москве на неделю и 10 дней
    Какая погода в Санкт-Петербурге 26 сентября 2022 года
    Прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра
    Какая погода в Москве 26 сентября 2022 года
    Подробная карта Херсонской области с городами, где находится Херсонская область на карте
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru