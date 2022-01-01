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Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11-й тур чемпионата России по футболу


Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023


Положение команд после 10-го тура: 1. Зенит - 26 очков, 2. Ростов - 22, 3. ЦСКА - 20, 4. Краснодар - 20, 5. Спартак - 19, 6. Сочи - 17, 7. Динамо - 16, 8. Ахмат - 14, 9. Оренбург - 12, 10. Пари НН - 12, 11. Крылья Советов - 10, 12. Локомотив - 9, 13. Химки - 8, 14. Факел - 8, 15. Урал - 4, 16. Торпедо - 4.

Лучшие бомбардиры чемпионата

Квинси Промес («Спартак») - 8, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 8, Кристиан Нобоа («Сочи») - 8.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

10-й тур

17.09 Урал - Ахмат - 1:2 
17.09 Торпедо - ЦСКА - 1:0 
17.09 Ростов - Крылья Советов - 2:1 
17.09 Динамо - Зенит - 0:2 
18.09 Пари НН - Оренбург - 0:2 
18.09 Краснодар - Химки - 3:1 
18.09 Сочи - Факел - 1:1 
18.09 Спартак - Локомотив - 1:0 

11-й тур

Расписание трансляций станет известно позднее.

01.10 14:00 Оренбург - Сочи
01.10 16:30 Химки - ЦСКА
01.10 19:00 Локомотив - Урал
02.10 14:00 Факел - Торпедо
02.10 16:30 Зенит - Ростов
02.10 19:00 Ахмат - Динамо
02.10 19:00 Пари НН - Спартак
03.10 19:00 Крылья Советов - Краснодар

12-й тур

07.10 17:30 Урал - Химки
08.10 14:00 Факел - Зенит
08.10 16:30 ЦСКА - Динамо
08.10 19:00 Сочи - Локомотив
09.10 14:00 Спартак - Крылья Советов
09.10 16:30 Торпедо - Пари НН
09.10 16:30 Оренбург - Ахмат
09.10 19:00 Ростов - Краснодар

Время начала матчей РПЛ - московское.









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    Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11-й тур чемпионата России по футболу

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