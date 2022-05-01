Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Расписание трансляций Премьер-Лиги 2022/2023. 8-й тур чемпионата России по футболу


Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

Квинси Промес («Спартак») - 7, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 6, Кристиан Нобоа («Сочи») - 6.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

7-й тур

26.08 Сочи - Химки - 4:1
27.08 Пари НН - Динамо - 2:2
27.08 Факел - Спартак - 1:4
27.08 Ахмат - Крылья Советов - 1:2
28.08 Урал - Зенит - 0:4
28.08 Локомотив - Оренбург - 5:1
28.08 Торпедо - Краснодар - 1:4
28.08 Ростов - ЦСКА - 0:0

8-й тур

03.09 13:00 Оренбург - Химки (Матч ТВ, Матч Премьер)
03.09 15:00 Пари НН - Факел (Матч Премьер)
03.09 18:30 Краснодар - Сочи (Матч Премьер)
03.09 20:30 Динамо - Урал (Матч Премьер)
04.09 15:00 Крылья Советов - ЦСКА (Матч Премьер)
04.09 17:30 Локомотив - Ахмат (Матч Премьер)
04.09 20:00 Спартак - Зенит (Матч ТВ)
05.09 20:00 Торпедо - Ростов

9-й тур

09.09 20:00 Сочи - Динамо
10.09 15:00 Химки - Крылья Советов
10.09 17:30 ЦСКА - Краснодар
10.09 19:45 Ахмат - Пари НН
11.09 13:00 Урал - Торпедо
11.09 15:00 Факел - Локомотив
11.09 17:30 Зенит - Оренбург
11.09 19:45 Ростов - Спартак

Время начала матчей РПЛ - московское.









  • Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023
  • Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 3-й тур чемпионата Италии по футбо ...
  • Расписание трансляций 30-го тура РПЛ 21 мая - чемпионата России по футболу
  • Время начала «Сочи» - «Локомотив» 17 апреля 2022. Расписание трансляций мат ...
  • Турнирная таблица РПЛ после 21 тура: «Зенит» остался лидером, ЦСКА - третий
    •




    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 5-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Премьер-Лиги 2022/2023. 8-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Сертификация спортивного оборудования и инвентаря

    Сертификация спортивного оборудования

    В каких случаях оценка соответствия спортивного оборудования и инвентаря обязательна? Какие добровольные документы могут оформить изготовители и импортеры? Этапы прохождения процедуры.

    Группы Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Расписание матчей, календарь

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.









    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 31 августа 2022
    Гороскоп Рыбы на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Водолей на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Стрелец на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Козерог на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Скорпион на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Весы на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Дева на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Лев на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Рак на 1 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru