Расписание трансляций Премьер-Лиги 2022/2023. 8-й тур чемпионата России по футболу





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



Квинси Промес («Спартак») - 7, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 6, Кристиан Нобоа («Сочи») - 6.





Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



7-й тур



26.08 Сочи - Химки - 4:1

27.08 Пари НН - Динамо - 2:2

27.08 Факел - Спартак - 1:4

27.08 Ахмат - Крылья Советов - 1:2

28.08 Урал - Зенит - 0:4

28.08 Локомотив - Оренбург - 5:1

28.08 Торпедо - Краснодар - 1:4

28.08 Ростов - ЦСКА - 0:0



8-й тур



03.09 13:00 Оренбург - Химки (Матч ТВ, Матч Премьер)

03.09 15:00 Пари НН - Факел (Матч Премьер)

03.09 18:30 Краснодар - Сочи (Матч Премьер)

03.09 20:30 Динамо - Урал (Матч Премьер)

04.09 15:00 Крылья Советов - ЦСКА (Матч Премьер)

04.09 17:30 Локомотив - Ахмат (Матч Премьер)

04.09 20:00 Спартак - Зенит (Матч ТВ)

05.09 20:00 Торпедо - Ростов



9-й тур



09.09 20:00 Сочи - Динамо

10.09 15:00 Химки - Крылья Советов

10.09 17:30 ЦСКА - Краснодар

10.09 19:45 Ахмат - Пари НН

11.09 13:00 Урал - Торпедо

11.09 15:00 Факел - Локомотив

11.09 17:30 Зенит - Оренбург

11.09 19:45 Ростов - Спартак



Время начала матчей РПЛ - московское.