Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023
Квинси Промес («Спартак») - 7, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 7, Кристиан Нобоа («Сочи») - 6.
Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023
Результаты матчей
8-й тур
03.09 Оренбург - Химки - 3:1
03.09 Пари НН - Факел - 3:1
03.09 Краснодар - Сочи - 2:1
03.09 Динамо - Урал - 2:1
04.09 Крылья Советов - ЦСКА - 0:1
04.09 Локомотив - Ахмат - 1:2
04.09 Спартак - Зенит - 1:2
05.09 Торпедо - Ростов - 0:1
9-й тур
09.09 20:00 Сочи – Динамо (Матч Премьер)
10.09 15:00 Химки – Крылья Советов (Матч Премьер)
10.09 17:30 ЦСКА – Краснодар (Матч Премьер)
10.09 19:45 Ахмат – Пари НН (Матч ТВ, Матч Премьер)
11.09 13:00 Урал – Торпедо (Матч Премьер)
11.09 15:00 Факел – Локомотив (Матч Премьер)
11.09 17:30 Зенит – Оренбург (Матч Премьер)
11.09 19:45 Ростов – Спартак (Матч ТВ)
10-й тур
17.09 12:00 Урал – Ахмат
17.09 14:00 Торпедо – ЦСКА
17.09 16:30 Ростов – Крылья Советов
17.09 19:00 Динамо – Зенит
18.09 14:00 Пари НН – Оренбург
18.09 16:30 Краснодар – Химки
18.09 16:30 Сочи – Факел
18.09 19:00 Спартак – Локомотив
Время начала матчей РПЛ - московское.