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Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица, результаты. 13-й тур чемпионата России по футболу


Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023


Положение команд после 12-го тура: 1. Зенит - 30, 2. Ростов - 25, 3. Спартак - 25, 4. ЦСКА - 24, 5. Краснодар - 21, 6. Сочи - 20, 7. Оренбург - 18, 8. Ахмат - 17, 9. Динамо - 17, 10. Пари НН - 13, 11. Крылья Советов - 11, 12. Урал - 10, 13. Факел - 10, 14. Локомотив - 9, 15. Химки - 8, 16. Торпедо - 6.

Лучшие бомбардиры чемпионата

Квинси Промес («Спартак») - 11, Кристиан Нобоа («Сочи») - 9, Малком («Зенит») - 8, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 8.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

12-й тур

07.10 Урал - Химки - 2:1
08.10 Факел - Зенит - 1:1
08.10 ЦСКА - Динамо - 1:1
08.10 Сочи - Локомотив - 4:0
09.10 Спартак - Крылья Советов - 5:2
09.10 Торпедо - Пари НН - 0:0
09.10 Оренбург - Ахмат - 2:1
09.10 Ростов - Краснодар - 3:2

13-й тур

14.10 19:30 Ростов - Урал (Матч Премьер)
15.10 14:00 Торпедо - Локомотив (Матч ТВ)
15.10 14:00 Химки - Факел (Матч Премьер)
15.10 16:30 Краснодар - Ахмат (Матч Премьер)
15.10 19:30 Динамо - Оренбург (Матч Премьер)
16.10 14:00 Крылья Советов - Сочи (Матч ТВ, Матч Премьер)
16.10 16:30 Пари НН - Зенит (Матч Премьер)
16.10 20:00 ЦСКА - Спартак (Матч ТВ)

13-й тур

22.10 14:00 Пари НН - Краснодар
22.10 16:30 Факел - Ростов
22.10 19:00 Локомотив - Динамо
23.10 14:00 Оренбург - ЦСКА
23.10 16:30 Спартак - Химки
23.10 19:00 Ахмат - Торпедо
24.10 17:30 Урал - Крылья Советов
24.10 20:00 Зенит - Сочи

Время начала матчей РПЛ - московское.









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    Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица, результаты. 13-й тур чемпионата России по футболу

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