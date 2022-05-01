Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица, результаты. 14-й тур чемпионата России по футболу

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023
Положение команд после 13-го тура: 1. Зенит - 33 очка, 2. Спартак - 26, 3. ЦСКА - 25, 4. Ростов - 25, 5. Краснодар - 21, 6. Сочи - 20, 7. Ахмат - 20, 8. Динамо - 20, 9. Оренбург - 18, 10. Крылья Советов - 14, 11. Пари НН - 13, 12. Урал - 13, 13. Локомотив - 12, 14. Факел - 11, 15. Химки - 9, 16. Торпедо - 6.
Лучшие бомбардиры чемпионата
Квинси Промес («Спартак») - 11, Малком («Зенит») - 9, Владимир Сычевой («Оренбург») - 9, Фёдор Чалов (ЦСКА) - 9, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 9, Кристиан Нобоа («Сочи») - 9.
Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023
Результаты матчей
13-й тур
14.10 Ростов - Урал - 1:2
15.10 Торпедо - Локомотив - 0:1
15.10 Химки - Факел - 0:0
15.10 Краснодар - Ахмат - 2:3
15.10 Динамо - Оренбург - 3:2
16.10 Крылья Советов - Сочи - 2:0
16.10 Пари НН - Зенит - 0:3
16.10 ЦСКА - Спартак - 2:2
14-й тур
22.10 14:00 Пари НН - Краснодар (Матч Премьер)
22.10 16:30 Факел - Ростов (Матч Премьер)
22.10 19:00 Локомотив - Динамо (Матч ТВ)
23.10 14:00 Оренбург - ЦСКА (Матч Премьер)
23.10 16:30 Спартак - Химки (Матч Премьер)
23.10 19:00 Ахмат - Торпедо (Матч ТВ, Матч Премьер)
24.10 17:30 Урал - Крылья Советов (Матч Премьер)
24.10 20:00 Зенит - Сочи (Матч Премьер)
15-й тур
28.10 17:00 Оренбург - Факел
29.10 14:00 Динамо - Химки
29.10 16:30 Ахмат - Ростов
29.10 19:00 Локомотив - ЦСКА
30.10 13:00 Крылья Советов - Пари НН
30.10 13:00 Сочи - Урал
30.10 15:30 Спартак - Торпедо
30.10 18:30 Краснодар - Зенит
Время начала матчей РПЛ - московское.