



Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023



Положение команд после 13-го тура: 1. Зенит - 33 очка, 2. Спартак - 26, 3. ЦСКА - 25, 4. Ростов - 25, 5. Краснодар - 21, 6. Сочи - 20, 7. Ахмат - 20, 8. Динамо - 20, 9. Оренбург - 18, 10. Крылья Советов - 14, 11. Пари НН - 13, 12. Урал - 13, 13. Локомотив - 12, 14. Факел - 11, 15. Химки - 9, 16. Торпедо - 6.



Лучшие бомбардиры чемпионата



Квинси Промес («Спартак») - 11, Малком («Зенит») - 9, Владимир Сычевой («Оренбург») - 9, Фёдор Чалов (ЦСКА) - 9, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 9, Кристиан Нобоа («Сочи») - 9.





Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



13-й тур



14.10 Ростов - Урал - 1:2

15.10 Торпедо - Локомотив - 0:1

15.10 Химки - Факел - 0:0

15.10 Краснодар - Ахмат - 2:3

15.10 Динамо - Оренбург - 3:2

16.10 Крылья Советов - Сочи - 2:0

16.10 Пари НН - Зенит - 0:3

16.10 ЦСКА - Спартак - 2:2



14-й тур



22.10 14:00 Пари НН - Краснодар (Матч Премьер)

22.10 16:30 Факел - Ростов (Матч Премьер)

22.10 19:00 Локомотив - Динамо (Матч ТВ)

23.10 14:00 Оренбург - ЦСКА (Матч Премьер)

23.10 16:30 Спартак - Химки (Матч Премьер)

23.10 19:00 Ахмат - Торпедо (Матч ТВ, Матч Премьер)

24.10 17:30 Урал - Крылья Советов (Матч Премьер)

24.10 20:00 Зенит - Сочи (Матч Премьер)



15-й тур



28.10 17:00 Оренбург - Факел

29.10 14:00 Динамо - Химки

29.10 16:30 Ахмат - Ростов

29.10 19:00 Локомотив - ЦСКА

30.10 13:00 Крылья Советов - Пари НН

30.10 13:00 Сочи - Урал

30.10 15:30 Спартак - Торпедо

30.10 18:30 Краснодар - Зенит



Время начала матчей РПЛ - московское.