Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 15-й тур чемпионата России по футболу


Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023


Положение команд после 14-го тура: 1. Зенит - 36 очков, 2. Спартак - 29, 3. ЦСКА - 26, 4. Ростов - 26, 5. Краснодар - 24, 6. Ахмат - 23, 7. Динамо - 23, 8. Сочи - 20, 9. Оренбург - 19, 10. Урал - 16, 11. Крылья Советов - 14, 12. Пари НН - 13, 13. Факел - 12, 14. Локомотив - 12, 15. Химки - 9, 16. Торпедо - 6.

Лучшие бомбардиры чемпионата

Малком («Зенит») - 11, Квинси Промес («Спартак») - 11, Владимир Сычевой («Оренбург») - 11, Фёдор Чалов (ЦСКА) - 10.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

14-й тур

22.10 Пари НН - Краснодар - 0:2 
22.10 Факел - Ростов - 1:1 
22.10 Локомотив - Динамо - 1:3 
23.10 Оренбург - ЦСКА - 2:2 
23.10 Спартак - Химки - 5:0 
23.10 Ахмат - Торпедо - 1:0 
24.10 Урал - Крылья Советов - 2:1 
24.10 Зенит - Сочи - 7:0 

15-й тур

28.10 17:00 Оренбург - Факел (Матч Премьер)
29.10 14:00 Динамо - Химки (Матч Премьер)
29.10 16:30 Ахмат - Ростов (Матч Премьер)
29.10 19:00 Локомотив - ЦСКА (Матч Премьер)
30.10 13:00 Крылья Советов - Пари НН (Матч Премьер)
30.10 13:00 Сочи - Урал (Матч ТВ)
30.10 16:30 Спартак - Торпедо (Матч Премьер)
30.10 18:30 Краснодар - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)

16-й тур

04.11 19:00 Химки - Оренбург
05.11 14:00 Сочи - Спартак
05.11 16:30 Зенит - Ахмат
05.11 16:30 Факел - Краснодар
05.11 19:00 ЦСКА - Пари НН
06.11 14:00 Урал - Локомотив
06.11 16:30 Торпедо - Крылья Советов
06.11 19:00 Ростов - Динамо

Время начала матчей РПЛ - московское.









  • Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 18-20 октября, где смотреть п ...
  • Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022
  • Расписание трансляций 30-го тура РПЛ 21 мая - чемпионата России по футболу
  • Время начала «Сочи» - «Локомотив» 17 апреля 2022. Расписание трансляций мат ...
  • Турнирная таблица РПЛ после 21 тура: «Зенит» остался лидером, ЦСКА - третий
    •




    Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 15-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 28 октября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 28 октября, результаты, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 14-го тура

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022. Расписание 2-го этапа 29 и 30 октября. Где смотреть прямые трансляции

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 29 по 30 октября в Сочи во Дворце спорта «Айсберг» пройдет второй этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.











    Спартак - Торпедо 30 октября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
    Сочи - Урал 30 октября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
    Крылья Советов - Пари НН 30 октября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
    Курс евро ЦБ РФ на 29 октября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 29 октября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Народные приметы на 30 октября 2022
    Народные приметы на 29 октября 2022
    Какой праздник 30 октября 2022. Какой церковный праздник в России
    Какой праздник 29 октября 2022. Какой церковный праздник в России
    Коронавирус - статистика на 28 октября 2022 в России, Москве и Московской области
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru