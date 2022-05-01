Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 15-й тур чемпионата России по футболу





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023



Положение команд после 14-го тура: 1. Зенит - 36 очков, 2. Спартак - 29, 3. ЦСКА - 26, 4. Ростов - 26, 5. Краснодар - 24, 6. Ахмат - 23, 7. Динамо - 23, 8. Сочи - 20, 9. Оренбург - 19, 10. Урал - 16, 11. Крылья Советов - 14, 12. Пари НН - 13, 13. Факел - 12, 14. Локомотив - 12, 15. Химки - 9, 16. Торпедо - 6.



Лучшие бомбардиры чемпионата



Малком («Зенит») - 11, Квинси Промес («Спартак») - 11, Владимир Сычевой («Оренбург») - 11, Фёдор Чалов (ЦСКА) - 10.





Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



14-й тур



22.10 Пари НН - Краснодар - 0:2

22.10 Факел - Ростов - 1:1

22.10 Локомотив - Динамо - 1:3

23.10 Оренбург - ЦСКА - 2:2

23.10 Спартак - Химки - 5:0

23.10 Ахмат - Торпедо - 1:0

24.10 Урал - Крылья Советов - 2:1

24.10 Зенит - Сочи - 7:0



15-й тур



28.10 17:00 Оренбург - Факел (Матч Премьер)

29.10 14:00 Динамо - Химки (Матч Премьер)

29.10 16:30 Ахмат - Ростов (Матч Премьер)

29.10 19:00 Локомотив - ЦСКА (Матч Премьер)

30.10 13:00 Крылья Советов - Пари НН (Матч Премьер)

30.10 13:00 Сочи - Урал (Матч ТВ)

30.10 16:30 Спартак - Торпедо (Матч Премьер)

30.10 18:30 Краснодар - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)



16-й тур



04.11 19:00 Химки - Оренбург

05.11 14:00 Сочи - Спартак

05.11 16:30 Зенит - Ахмат

05.11 16:30 Факел - Краснодар

05.11 19:00 ЦСКА - Пари НН

06.11 14:00 Урал - Локомотив

06.11 16:30 Торпедо - Крылья Советов

06.11 19:00 Ростов - Динамо



Время начала матчей РПЛ - московское.