Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. Результаты матчей чемпионата России по футболу





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023



Положение команд после 10-го тура: 1. Зенит - 26 очков, 2. Ростов - 22, 3. ЦСКА - 20, 4. Краснодар - 20, 5. Спартак - 19, 6. Сочи - 17, 7. Динамо - 16, 8. Ахмат - 14, 9. Оренбург - 12, 10. Пари НН - 12, 11. Крылья Советов - 10, 12. Локомотив - 9, 13. Химки - 8, 14. Факел - 8, 15. Урал - 4, 16. Торпедо - 4.



Лучшие бомбардиры чемпионата



Квинси Промес («Спартак») - 8, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 8, Кристиан Нобоа («Сочи») - 8.





Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



10-й тур



17.09 Урал - Ахмат - 1:2

17.09 Торпедо - ЦСКА - 1:0

17.09 Ростов - Крылья Советов - 2:1

17.09 Динамо - Зенит - 0:2

18.09 Пари НН - Оренбург - 0:2

18.09 Краснодар - Химки - 3:1

18.09 Сочи - Факел - 1:1

18.09 Спартак - Локомотив - 1:0



11-й тур



01.10 14:00 Оренбург - Сочи (Матч ТВ, Матч Премьер)

01.10 16:30 Химки - ЦСКА (Матч Премьер)

01.10 19:00 Локомотив - Урал (Матч Премьер)

02.10 14:00 Факел - Торпедо (Матч Премьер)

02.10 16:30 Зенит - Ростов (Матч Премьер)

02.10 19:00 Ахмат - Динамо (Матч ТВ)

02.10 19:00 Пари НН - Спартак (Матч Премьер)

03.10 19:00 Крылья Советов - Краснодар (Матч Премьер)



12-й тур



07.10 17:30 Урал - Химки

08.10 14:00 Факел - Зенит

08.10 16:30 ЦСКА - Динамо

08.10 19:00 Сочи - Локомотив

09.10 14:00 Спартак - Крылья Советов

09.10 16:30 Торпедо - Пари НН

09.10 16:30 Оренбург - Ахмат

09.10 19:00 Ростов - Краснодар



Время начала матчей РПЛ - московское.