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Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. результаты. 12-й тур чемпионата России по футболу


Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023


Положение команд после 11-го тура: 1. Зенит - 29 очков, 2. ЦСКА - 23, 3. Ростов - 22, 4. Спартак - 22, 5. Краснодар - 21, 6. Сочи - 17, 7. Ахмат - 17, 8. Динамо - 16, 9. Оренбург - 15, 10. Пари НН - 12, 11. Крылья Советов - 11, 12. Факел - 9, 13. Локомотив - 9, 14. Химки - 8, 15. Урал - 7, 16. Торпедо - 5.

Лучшие бомбардиры чемпионата

Квинси Промес («Спартак») - 9, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 8, Кристиан Нобоа («Сочи») - 8.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

11-й тур

01.10 Оренбург - Сочи - 4:1
01.10 Химки - ЦСКА - 1:2
01.10 Локомотив - Урал - 2:4
02.10 Факел - Торпедо - 2:2
02.10 Зенит - Ростов - 3:1
02.10 Ахмат - Динамо - 2:1
02.10 Пари НН - Спартак - 1:2
03.10 Крылья Советов - Краснодар - 0:0

12-й тур

07.10 17:30 Урал - Химки (Матч Премьер)
08.10 14:00 Факел - Зенит (Матч Премьер)
08.10 16:30 ЦСКА - Динамо (Матч ТВ)
08.10 19:00 Сочи - Локомотив (Матч Премьер)
09.10 14:00 Спартак - Крылья Советов (Матч Премьер)
09.10 16:30 Торпедо - Пари НН (Матч Премьер)
09.10 16:30 Оренбург - Ахмат (Матч ТВ)
09.10 19:00 Ростов - Краснодар (Матч ТВ)

13-й тур

14.10 19:30 Ростов - Урал
15.10 14:00 Торпедо - Локомотив
15.10 14:00 Химки - Факел
15.10 16:30 Краснодар - Ахмат
15.10 19:30 Динамо - Оренбург
16.10 14:00 Крылья Советов - Сочи
16.10 16:30 Пари НН - Зенит
16.10 20:00 ЦСКА - Спартак

Время начала матчей РПЛ - московское.









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    Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. результаты. 12-й тур чемпионата России по футболу

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