



Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



Квинси Промес («Спартак») - 8, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 7, Кристиан Нобоа («Сочи») - 7.





Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



9-й тур



09.09 Сочи - Динамо - 2:1

10.09 Химки - Крылья Советов - 0:0

10.09 ЦСКА - Краснодар - 4:1

10.09 Ахмат - Пари НН - 1:3

11.09 Урал - Торпедо - 2:0

11.09 Факел - Локомотив - 2:0

11.09 Зенит - Оренбург - 8:0

11.09 Ростов - Спартак - 4:2



10-й тур



17.09 12:00 Урал - Ахмат (Матч Премьер)

17.09 14:00 Торпедо - ЦСКА (Матч Премьер)

17.09 16:30 Ростов - Крылья Советов (Матч Премьер)

17.09 19:00 Динамо - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)

18.09 14:00 Пари НН - Оренбург (Матч Премьер)

18.09 16:30 Краснодар - Химки (Матч ТВ)

18.09 16:30 Сочи - Факел (Матч Премьер)

18.09 19:00 Спартак - Локомотив (Матч ТВ)



11-й тур



02.10 Зенит - Ростов

02.10 Крылья Советов - Краснодар

02.10 Локомотив - Урал

02.10 Ахмат - Динамо

02.10 Оренбург - Сочи

02.10 Пари НН - Спартак

02.10 Факел - Торпедо

02.10 Химки - ЦСКА



Время начала матчей РПЛ - московское.