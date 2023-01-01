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Расписание трансляций РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты чемпионата России по футболу



Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2022/2023


Положение команд после 20-го тура: 1. Зенит - 48, 2. Ростов - 41, 3. Спартак - 40, 4. Динамо - 35, 5. ЦСКА - 35, 6. Ахмат - 32, 7. Оренбург - 31, 8. Краснодар - 29, 9. Сочи - 28, 10. Урал - 25, 11. Локомотив - 22, 12. Пари НН - 20, 13. Крылья Советов - 20, 14. Факел - 17, 15. Химки - 13, 16. Торпедо - 8.

Лучшие бомбардиры чемпионата

Малком («Зенит») - 16, Квинси Промес («Спартак») - 16, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14, Федор Чалов (ЦСКА) - 12, Кристиан Нобоа («Сочи») - 10.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

20-й тур

18.03 12:00 Оренбург - Спартак - 2:0
18.03 14:15 Урал - Динамо - 0:1
18.03 16:30 Факел - Сочи - 3:0
18.03 19:30 Локомотив - Краснодар - 3:2
19.03 14:00 Химки - Ростов - 0:1
19.03 16:30 Крылья Советов - Ахмат - 0:1
19.03 16:30 Пари НН - Торпедо - 1:1
19.03 19:30 ЦСКА - Зенит - 1:0

21-й тур

01.04 14:00 Пари НН - Локомотив (Матч Премьер)
01.04 14:00 Динамо - Сочи (Матч ТВ)
01.04 16:30 Спартак - Ахмат (Матч Премьер)
01.04 19:00 Зенит - Урал (Матч Премьер)
02.04 14:00 Крылья Советов - Оренбург (Матч Премьер)
02.04 14:00 Химки - Краснодар (Матч ТВ)
02.04 16:30 Факел - ЦСКА (Матч Премьер)
02.04 19:00 Ростов - Торпедо (Матч Премьер)

22-й тур

08.04 14:00 Торпедо - Факел
08.04 16:30 Ахмат - Урал
08.04 19:30 Спартак - Динамо
09.04 14:00 Сочи - Крылья Советов
09.04 16:30 ЦСКА - Химки
09.04 19:00 Краснодар - Пари НН
09.04 20:00 Локомотив - Зенит
10.04 17:00 Оренбург - Ростов

Время начала матчей - московское.









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