



Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



Федор Смолов («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар») - по 4.





Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



3-й тур



29.07 Урал - Краснодар - 1:3

30.07 Факел - Динамо - 3:3

30.07 Зенит - Локомотив - 5:0

30.07 Сочи - Ахмат - 2:1

31.07 Пари НН - ЦСКА - 2:2

31.07 Спартак - Оренбург - 4:1

31.07 Крылья Советов - Торпедо - 1:1

31.07 Ростов - Химки - 1:0



4-й тур



06.08 15:00 Урал - Спартак (Матч Премьер)

06.08 17:30 ЦСКА - Факел (Матч ТВ)

06.08 20:00 Краснодар – Локомотив (Матч ТВ)

06.08 20:00 Ахмат - Зенит (Матч Премьер)

07.08 15:00 Торпедо - Химки (Матч Премьер)

07.08 17:30 Крылья Советов – Динамо (Матч Премьер)

07.08 20:00 Ростов - Оренбург (Матч Премьер)

07.08 20:00 Сочи - Пари НН (Матч ТВ)



5-й тур



12.08 20:00 Факел – Урал

13.08 15:00 Локомотив – Крылья Советов

13.08 17:00 Зенит – ЦСКА

13.08 20:00 Динамо – Краснодар

14.08 15:00 Химки – Ахмат

14.08 17:30 Оренбург – Торпедо

14.08 17:30 Пари НН – Ростов

14.08 20:00 Спартак – Сочи