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Расписание трансляций РПЛ 2022/2023. 4-й тур чемпионата России по футболу


Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

Федор Смолов («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар») - по 4.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

3-й тур

29.07 Урал - Краснодар - 1:3
30.07 Факел - Динамо - 3:3
30.07 Зенит - Локомотив - 5:0
30.07 Сочи - Ахмат - 2:1
31.07 Пари НН - ЦСКА - 2:2
31.07 Спартак - Оренбург - 4:1
31.07 Крылья Советов - Торпедо - 1:1
31.07 Ростов - Химки - 1:0

4-й тур

06.08 15:00 Урал - Спартак (Матч Премьер)
06.08 17:30 ЦСКА - Факел (Матч ТВ)
06.08 20:00 Краснодар – Локомотив (Матч ТВ)
06.08 20:00 Ахмат - Зенит (Матч Премьер)
07.08 15:00 Торпедо - Химки (Матч Премьер)
07.08 17:30 Крылья Советов – Динамо (Матч Премьер)
07.08 20:00 Ростов - Оренбург (Матч Премьер)
07.08 20:00 Сочи - Пари НН (Матч ТВ)

5-й тур

12.08 20:00 Факел – Урал
13.08 15:00 Локомотив – Крылья Советов
13.08 17:00 Зенит – ЦСКА
13.08 20:00 Динамо – Краснодар
14.08 15:00 Химки – Ахмат
14.08 17:30 Оренбург – Торпедо
14.08 17:30 Пари НН – Ростов
14.08 20:00 Спартак – Сочи









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