



Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



Квинси Промес («Спартак»), Николай Комличенко («Ростов»), Федор Смолов («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар») - по 4.





Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



4-й тур



06.08 Урал - Спартак - 0:2

06.08 ЦСКА - Факел - 4:1

06.08 Краснодар – Локомотив - 3:0

06.08 Ахмат - Зенит - 0:0

07.08 Торпедо - Химки - 1:3

07.08 Крылья Советов – Динамо - 0:2

07.08 Ростов - Оренбург - 2:1

07.08 Сочи - Пари НН - 2:1



5-й тур



12.08 19:30 Факел – Урал (Матч ТВ, Матч Премьер)

13.08 15:00 Локомотив – Крылья Советов (Матч Премьер)

13.08 17:00 Зенит – ЦСКА (Матч ТВ)

13.08 20:00 Динамо – Краснодар (Матч Премьер)

14.08 15:00 Химки – Ахмат (Матч Премьер)

14.08 17:30 Оренбург – Торпедо (Матч ТВ)

14.08 17:30 Пари НН – Ростов (Матч Премьер)

14.08 20:00 Спартак – Сочи (Матч Премьер)



6-й тур



19.08 19:00 Крылья Советов - Факел

20.08 13:00 Урал - Пари НН

20.08 15:00 Химки - Локомотив

20.08 17:30 Динамо - Спартак

20.08 20:00 Ростов - Сочи

21.08 15:00 ЦСКА - Ахмат

21.08 17:30 Зенит - Торпедо

21.08 20:00 Краснодар - Оренбург