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Расписание трансляций РПЛ 2022/2023. 5-й тур чемпионата России по футболу


Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

Квинси Промес («Спартак»), Николай Комличенко («Ростов»), Федор Смолов («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар») - по 4.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

4-й тур

06.08 Урал - Спартак - 0:2
06.08 ЦСКА - Факел - 4:1
06.08 Краснодар – Локомотив - 3:0
06.08 Ахмат - Зенит - 0:0
07.08 Торпедо - Химки - 1:3
07.08 Крылья Советов – Динамо - 0:2
07.08 Ростов - Оренбург - 2:1
07.08 Сочи - Пари НН - 2:1

5-й тур

12.08 19:30 Факел – Урал (Матч ТВ, Матч Премьер)
13.08 15:00 Локомотив – Крылья Советов (Матч Премьер)
13.08 17:00 Зенит – ЦСКА (Матч ТВ)
13.08 20:00 Динамо – Краснодар (Матч Премьер)
14.08 15:00 Химки – Ахмат (Матч Премьер)
14.08 17:30 Оренбург – Торпедо (Матч ТВ)
14.08 17:30 Пари НН – Ростов (Матч Премьер)
14.08 20:00 Спартак – Сочи (Матч Премьер)

6-й тур

19.08 19:00 Крылья Советов - Факел
20.08 13:00 Урал - Пари НН
20.08 15:00 Химки - Локомотив
20.08 17:30 Динамо - Спартак
20.08 20:00 Ростов - Сочи
21.08 15:00 ЦСКА - Ахмат
21.08 17:30 Зенит - Торпедо
21.08 20:00 Краснодар - Оренбург









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