Расписание трансляций РПЛ 2022/2023. 6-й тур чемпионата России по футболу





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



Квинси Промес («Спартак») - 6, Николай Комличенко («Ростов»), Федор Смолов («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар») - по 4.





Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



5-й тур



12.08 Факел - Урал - 0:0

13.08 Локомотив - Крылья Советов - 1:1

13.08 Зенит - ЦСКА - 2:1

13.08 Динамо - Краснодар - 0:0

14.08 Химки - Ахмат - 1:3

14.08 Оренбург - Торпедо - 1:0

14.08 Пари НН - Ростов - 3:4

14.08 Спартак - Сочи - 3:0



6-й тур



19.08 19:00 Крылья Советов - Факел (Матч ТВ, Матч Премьер)

20.08 13:00 Урал - Пари НН (Матч Премьер)

20.08 15:00 Химки - Локомотив (Матч Премьер)

20.08 17:30 Динамо - Спартак (Матч ТВ)

20.08 20:00 Ростов - Сочи (Матч Премьер)

21.08 15:00 ЦСКА - Ахмат (Матч Премьер)

21.08 17:30 Зенит - Торпедо (Матч Премьер)

21.08 20:00 Краснодар - Оренбург (Матч Премьер)



7-й тур



26.08 20:00 Сочи - Химки

27.08 15:00 Пари НН - Динамо

27.08 17:30 Факел - Спартак

27.08 20:00 Ахмат - Крылья Советов

28.08 13:00 Урал - Зенит

28.08 15:00 Локомотив - Оренбург

28.08 17:30 Торпедо - Краснодар

28.08 19:45 Ростов - ЦСКА