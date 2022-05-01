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Расписание трансляций РПЛ 2022/2023. 6-й тур чемпионата России по футболу


Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

Квинси Промес («Спартак») - 6, Николай Комличенко («Ростов»), Федор Смолов («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар») - по 4.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

5-й тур

12.08 Факел - Урал - 0:0 
13.08 Локомотив - Крылья Советов - 1:1 
13.08 Зенит - ЦСКА - 2:1 
13.08 Динамо - Краснодар - 0:0 
14.08 Химки - Ахмат - 1:3 
14.08 Оренбург - Торпедо - 1:0 
14.08 Пари НН - Ростов - 3:4 
14.08 Спартак - Сочи - 3:0 

6-й тур

19.08 19:00 Крылья Советов - Факел (Матч ТВ, Матч Премьер)
20.08 13:00 Урал - Пари НН (Матч Премьер)
20.08 15:00 Химки - Локомотив (Матч Премьер)
20.08 17:30 Динамо - Спартак (Матч ТВ)
20.08 20:00 Ростов - Сочи (Матч Премьер)
21.08 15:00 ЦСКА - Ахмат (Матч Премьер)
21.08 17:30 Зенит - Торпедо (Матч Премьер)
21.08 20:00 Краснодар - Оренбург (Матч Премьер)

7-й тур

26.08 20:00 Сочи - Химки
27.08 15:00 Пари НН - Динамо
27.08 17:30 Факел - Спартак
27.08 20:00 Ахмат - Крылья Советов
28.08 13:00 Урал - Зенит
28.08 15:00 Локомотив - Оренбург
28.08 17:30 Торпедо - Краснодар
28.08 19:45 Ростов - ЦСКА









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