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Расписание трансляций РПЛ 2022/2023. 7-й тур чемпионата России по футболу


Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

Квинси Промес («Спартак») - 6.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

6-й тур

19.08 Крылья Советов - Факел - 1:1
20.08 Урал - Пари НН - 0:1
20.08 Химки - Локомотив - 0:3
20.08 Динамо - Спартак - 1:0
20.08 Ростов - Сочи - 2:2
21.08 ЦСКА - Ахмат - 4:2
21.08 Зенит - Торпедо - 2:0
21.08 Краснодар - Оренбург - 2:0

7-й тур

26.08 20:00 Сочи - Химки (Матч Премьер)
27.08 15:00 Пари НН - Динамо (Матч Премьер)
27.08 17:30 Факел - Спартак (Матч Премьер)
27.08 20:00 Ахмат - Крылья Советов (Матч Премьер)
28.08 13:00 Урал - Зенит (Матч Премьер)
28.08 15:00 Локомотив - Оренбург (Матч Премьер)
28.08 17:30 Торпедо - Краснодар (Матч Премьер)
28.08 19:45 Ростов - ЦСКА (Матч ТВ)

8-й тур

03.09 13:00 Оренбург – Химки
03.09 15:00 Пари НН – Факел
03.09 18:30 Краснодар – Сочи
03.09 20:30 Динамо – Урал
04.09 15:00 Крылья Советов – ЦСКА
04.09 17:30 Локомотив – Ахмат
04.09 20:00 Спартак – Зенит
05.09 20:00 Торпедо – Ростов









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