



Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



Квинси Промес («Спартак») - 6.





Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



6-й тур



19.08 Крылья Советов - Факел - 1:1

20.08 Урал - Пари НН - 0:1

20.08 Химки - Локомотив - 0:3

20.08 Динамо - Спартак - 1:0

20.08 Ростов - Сочи - 2:2

21.08 ЦСКА - Ахмат - 4:2

21.08 Зенит - Торпедо - 2:0

21.08 Краснодар - Оренбург - 2:0



7-й тур



26.08 20:00 Сочи - Химки (Матч Премьер)

27.08 15:00 Пари НН - Динамо (Матч Премьер)

27.08 17:30 Факел - Спартак (Матч Премьер)

27.08 20:00 Ахмат - Крылья Советов (Матч Премьер)

28.08 13:00 Урал - Зенит (Матч Премьер)

28.08 15:00 Локомотив - Оренбург (Матч Премьер)

28.08 17:30 Торпедо - Краснодар (Матч Премьер)

28.08 19:45 Ростов - ЦСКА (Матч ТВ)



8-й тур



03.09 13:00 Оренбург – Химки

03.09 15:00 Пари НН – Факел

03.09 18:30 Краснодар – Сочи

03.09 20:30 Динамо – Урал

04.09 15:00 Крылья Советов – ЦСКА

04.09 17:30 Локомотив – Ахмат

04.09 20:00 Спартак – Зенит

05.09 20:00 Торпедо – Ростов