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Расписание трансляций РПЛ 2022/2023. 8-й тур чемпионата России по футболу


Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

Квинси Промес («Спартак») - 7, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 6, Кристиан Нобоа («Сочи») - 6.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

7-й тур

26.08 Сочи - Химки - 4:1
27.08 Пари НН - Динамо - 2:2
27.08 Факел - Спартак - 1:4
27.08 Ахмат - Крылья Советов - 1:2
28.08 Урал - Зенит - 0:4
28.08 Локомотив - Оренбург - 5:1
28.08 Торпедо - Краснодар - 1:4
28.08 Ростов - ЦСКА - 0:0

8-й тур

03.09 13:00 Оренбург - Химки (Матч ТВ, Матч Премьер)
03.09 15:00 Пари НН - Факел (Матч Премьер)
03.09 18:30 Краснодар - Сочи (Матч Премьер)
03.09 20:30 Динамо - Урал (Матч Премьер)
04.09 15:00 Крылья Советов - ЦСКА (Матч Премьер)
04.09 17:30 Локомотив - Ахмат (Матч Премьер)
04.09 20:00 Спартак - Зенит (Матч ТВ)
05.09 20:00 Торпедо - Ростов (Матч Премьер)

9-й тур

09.09 20:00 Сочи - Динамо
10.09 15:00 Химки - Крылья Советов
10.09 17:30 ЦСКА - Краснодар
10.09 19:45 Ахмат - Пари НН
11.09 13:00 Урал - Торпедо
11.09 15:00 Факел - Локомотив
11.09 17:30 Зенит - Оренбург
11.09 19:45 Ростов - Спартак

Время начала матчей РПЛ - московское.









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