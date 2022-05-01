Расписание трансляций РПЛ 2022/2023. 9-й тур чемпионата России по футболу





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



Квинси Промес («Спартак») - 7, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 7, Кристиан Нобоа («Сочи») - 6.





Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



8-й тур



03.09 Оренбург - Химки - 3:1

03.09 Пари НН - Факел - 3:1

03.09 Краснодар - Сочи - 2:1

03.09 Динамо - Урал - 2:1

04.09 Крылья Советов - ЦСКА - 0:1

04.09 Локомотив - Ахмат - 1:2

04.09 Спартак - Зенит - 1:2

05.09 Торпедо - Ростов - 0:1



9-й тур



09.09 20:00 Сочи – Динамо (Матч Премьер)

10.09 15:00 Химки – Крылья Советов (Матч Премьер)

10.09 17:30 ЦСКА – Краснодар (Матч Премьер)

10.09 19:45 Ахмат – Пари НН (Матч ТВ, Матч Премьер)

11.09 13:00 Урал – Торпедо (Матч Премьер)

11.09 15:00 Факел – Локомотив (Матч Премьер)

11.09 17:30 Зенит – Оренбург (Матч Премьер)

11.09 19:45 Ростов – Спартак (Матч ТВ)



10-й тур



17.09 12:00 Урал – Ахмат

17.09 14:00 Торпедо – ЦСКА

17.09 16:30 Ростов – Крылья Советов

17.09 19:00 Динамо – Зенит

18.09 14:00 Пари НН – Оренбург

18.09 16:30 Краснодар – Химки

18.09 16:30 Сочи – Факел

18.09 19:00 Спартак – Локомотив



Время начала матчей РПЛ - московское.