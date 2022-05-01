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Расписание трансляций РПЛ 2022/2023. 9-й тур чемпионата России по футболу


Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

Квинси Промес («Спартак») - 7, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 7, Кристиан Нобоа («Сочи») - 6.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

8-й тур

03.09 Оренбург - Химки - 3:1
03.09 Пари НН - Факел - 3:1
03.09 Краснодар - Сочи - 2:1
03.09 Динамо - Урал - 2:1
04.09 Крылья Советов - ЦСКА - 0:1
04.09 Локомотив - Ахмат - 1:2
04.09 Спартак - Зенит - 1:2
05.09 Торпедо - Ростов - 0:1

9-й тур

09.09 20:00 Сочи – Динамо (Матч Премьер)
10.09 15:00 Химки – Крылья Советов (Матч Премьер)
10.09 17:30 ЦСКА – Краснодар (Матч Премьер)
10.09 19:45 Ахмат – Пари НН (Матч ТВ, Матч Премьер)
11.09 13:00 Урал – Торпедо (Матч Премьер)
11.09 15:00 Факел – Локомотив (Матч Премьер)
11.09 17:30 Зенит – Оренбург (Матч Премьер)
11.09 19:45 Ростов – Спартак (Матч ТВ)

10-й тур

17.09 12:00 Урал – Ахмат
17.09 14:00 Торпедо – ЦСКА
17.09 16:30 Ростов – Крылья Советов
17.09 19:00 Динамо – Зенит
18.09 14:00 Пари НН – Оренбург
18.09 16:30 Краснодар – Химки
18.09 16:30 Сочи – Факел
18.09 19:00 Спартак – Локомотив

Время начала матчей РПЛ - московское.









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