Турнирная таблица РПЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей чемпионата России по футболу





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.



На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023



Положение команд после 19-го тура: 1. Зенит - 48 очков, 2. Спартак - 40, 3. Ростов - 38, 4. Динамо - 32, 5. ЦСКА - 32, 6. Ахмат - 29, 7. Краснодар - 29, 8. Оренбург - 28, 9. Сочи - 28, 10. Урал - 25, 11. Крылья Советов - 20, 12. Локомотив - 19, 13. Пари НН - 19, 14. Факел - 14, 15. Химки - 13, 16. Торпедо - 7.



Лучшие бомбардиры чемпионата



Малком («Зенит») - 16, Квинси Промес («Спартак») - 16, Владимир Сычевой («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14, Федор Чалов (ЦСКА) - 11, Кристиан Нобоа («Сочи») - 10.





Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



19-й тур



10.03 Сочи - Оренбург - 0:4

11.03 Торпедо - Урал - 0:1

11.03 Спартак - Факел - 3:2

11.03 Ахмат - Локомотив - 0:1

11.03 Краснодар - Динамо - 3:1

12.03 Зенит - Химки - 3:2

12.03 ЦСКА - Крылья Советов - 4:0

12.03 Ростов - Пари НН - 2:1



20-й тур



18.03 12:00 Оренбург - Спартак (Матч Премьер)

18.03 14:15 Урал - Динамо (Матч Премьер)

18.03 16:30 Факел - Сочи (Матч Премьер)

18.03 19:30 Локомотив - Краснодар (Матч ТВ, Матч Премьер)

19.03 14:00 Химки - Ростов (Матч Премьер)

19.03 16:30 Крылья Советов - Ахмат (Матч ТВ)

19.03 16:30 Пари НН - Торпедо (Матч Премьер)

19.03 19:30 ЦСКА - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)



21-й тур



02.04 Зенит - Урал

02.04 Спартак - Ахмат

02.04 Ростов - Торпедо

02.04 Крылья Советов - Оренбург

02.04 Динамо - Сочи

02.04 Пари НН - Локомотив

02.04 Факел - ЦСКА

02.04 Химки - Краснодар



Время начала матчей - московское.