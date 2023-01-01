Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Турнирная таблица РПЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей чемпионата России по футболу



Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

На странице представлено расписание матчей РФПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РФПЛ в сезоне 2022/2023


Положение команд после 19-го тура: 1. Зенит - 48 очков, 2. Спартак - 40, 3. Ростов - 38, 4. Динамо - 32, 5. ЦСКА - 32, 6. Ахмат - 29, 7. Краснодар - 29, 8. Оренбург - 28, 9. Сочи - 28, 10. Урал - 25, 11. Крылья Советов - 20, 12. Локомотив - 19, 13. Пари НН - 19, 14. Факел - 14, 15. Химки - 13, 16. Торпедо - 7.

Лучшие бомбардиры чемпионата

Малком («Зенит») - 16, Квинси Промес («Спартак») - 16, Владимир Сычевой («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14, Федор Чалов (ЦСКА) - 11, Кристиан Нобоа («Сочи») - 10.

Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

19-й тур

10.03 Сочи - Оренбург - 0:4
11.03 Торпедо - Урал - 0:1
11.03 Спартак - Факел - 3:2
11.03 Ахмат - Локомотив - 0:1
11.03 Краснодар - Динамо - 3:1
12.03 Зенит - Химки - 3:2
12.03 ЦСКА - Крылья Советов - 4:0
12.03 Ростов - Пари НН - 2:1

20-й тур

18.03 12:00 Оренбург - Спартак (Матч Премьер)
18.03 14:15 Урал - Динамо (Матч Премьер)
18.03 16:30 Факел - Сочи (Матч Премьер)
18.03 19:30 Локомотив - Краснодар (Матч ТВ, Матч Премьер)
19.03 14:00 Химки - Ростов (Матч Премьер)
19.03 16:30 Крылья Советов - Ахмат (Матч ТВ)
19.03 16:30 Пари НН - Торпедо (Матч Премьер)
19.03 19:30 ЦСКА - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)

21-й тур

02.04 Зенит - Урал
02.04 Спартак - Ахмат
02.04 Ростов - Торпедо
02.04 Крылья Советов - Оренбург
02.04 Динамо - Сочи
02.04 Пари НН - Локомотив
02.04 Факел - ЦСКА
02.04 Химки - Краснодар

Время начала матчей - московское.









  • Таджикистан - Россия 17 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую тран ...
  • Турнирная таблица РПЛ после 17 тура: «Зенит» лидирует, «Спартак» - второй, ...
  • Расписание матчей Кубка России по футболу 2022/2023
  • Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022
  • Чемпионат России по футболу 2021/2022
  • Расписание трансляций 30-го тура РПЛ 21 мая - чемпионата России по футболу
  • Время начала «Сочи» - «Локомотив» 17 апреля 2022. Расписание трансляций мат ...
    •




    Турнирная таблица РПЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 14 марта

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Эти удивительные сумоисты



    Борцы сумо много едят, наплевав на всевозможные диеты, мало двигаются и живут меньше, чем среднестатистический житель планеты.

    Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание, результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 13 марта

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.









    Где находится Брянская область на карте России, карта Брянской области с городами
    Новая схема метро Москвы с 1 марта 2023, карта БКЛ
    Карта Финляндии, граница Финляндии и России
    Где находится Кострома на карте России
    Где находится Курск на карте России
    Где находится Калининград на карте России
    Где находится Львов на карте Украины
    Где находится Мелитополь на карте Запорожской области
    Где находится Черногория на карте мира, карта Черногории
    Где находится Киргизия на карте Азии, карта Киргизии


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru