



Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.



Финальный матч, в котором встретятся две лучшие команды чемпионата, состоится 18 декабря в Лусаиле.



На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, будут публиковаться результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата мира в Катаре.



Когда начнется чемпионат мира 2022



Первый матч ЧМ-2022, в котором встретятся Катар и Эквадор, начнется 20 ноября в 19:00 по московскому времени.





Турнирная таблица ЧМ-2022



Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис

Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея





Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022



20 ноября, воскресенье



19:00 Катар - Эквадор



21 ноября, понедельник



16:00 Англия – Иран

19:00 Сенегал – Нидерланды

22:00 США – Уэльс



22 ноября, вторник



13:00 Аргентина – Саудовская Аравия

16:00 Дания – Тунис

19:00 Мексика – Польша

22:00 Франция – Австралия



23 ноября, среда



13:00 Марокко – Хорватия

16:00 Германия – Япония

19:00 Испания – Коста-Рика

22:00 Бельгия – Канада



24 ноября, четверг



13:00 Швейцария – Камерун

16:00 Уругвай – Южная Корея

19:00 Португалия – Гана

22:00 Бразилия – Сербия



25 ноября, пятница



13:00 Уэльс – Иран

16:00 Катар – Сенегал

19:00 Нидерланды – Эквадор

22:00 Англия – США



26 ноября, суббота



13:00 Тунис – Австралия

16:00 Польша – Саудовская Аравия

19:00 Франция – Дания

22:00 Аргентина – Мексика



27 ноября, воскресенье



13:00 Япония – Коста-Рика

16:00 Бельгия – Марокко

19:00 Хорватия – Канада

22:00 Испания – Германия



28 ноября, понедельник



13:00 Камерун – Сербия

16:00 Южная Корея – Гана

19:00 Бразилия – Швейцария

22:00 Португалия – Уругвай



29 ноября, вторник



18:00 Эквадор – Сенегал

18:00 Нидерланды – Катар

22:00 Иран – США

22:00 Уэльс – Англия



30 ноября, среда



18:00 Австралия – Дания

18:00 Тунис – Франция

22:00 Саудовская Аравия – Мексика

22:00 Польша – Аргентина



1 декабря, четверг



18:00 Канада – Марокко

18:00 Хорватия – Бельгия

22:00 Коста-Рика – Германия

22:00 Япония – Испания



2 декабря, пятница



18:00 Гана – Уругвай

18:00 Южная Корея – Португалия

22:00 Сербия – Швейцария

22:00 Камерун – Бразилия



1/8 финала



3 декабря, суббота



18:00 A1 – B2

22:00 C1 – D2



4 декабря, воскресенье



18:00 D1 – C2

22:00 B1 – A2



5 декабря, понедельник



18:00 E1 – F2

22:00 G1 – H2



6 декабря, вторник



18:00 F1 – E2

22:00 H1 – G2



1/4 финала



9 декабря, пятница



18:00

22:00



10 декабря, суббота



18:00

22:00



1/2 финала



13 декабря, вторник



22:00



14 декабря, среда



22:00



Матч за 3-е место



17 декабря, суббота



18:00



Финал



18 декабря, воскресенье



18:00



Время начала матчей - московское.