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Когда начнется ЧМ-2022 по футболу, расписание чемпионата мира 2022 в Катаре, турнирная таблица


Чемпионат мира по футболу 2022

Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

Финальный матч, в котором встретятся две лучшие команды чемпионата, состоится 18 декабря в Лусаиле.

На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, будут публиковаться результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата мира в Катаре.

Когда начнется чемпионат мира 2022

Первый матч ЧМ-2022, в котором встретятся Катар и Эквадор, начнется 20 ноября в 19:00 по московскому времени.

Турнирная таблица ЧМ-2022


Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея

Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022


20 ноября, воскресенье

19:00 Катар - Эквадор

21 ноября, понедельник

16:00 Англия – Иран
19:00 Сенегал – Нидерланды
22:00 США – Уэльс

22 ноября, вторник

13:00 Аргентина – Саудовская Аравия
16:00 Дания – Тунис
19:00 Мексика – Польша
22:00 Франция – Австралия

23 ноября, среда

13:00 Марокко – Хорватия
16:00 Германия – Япония
19:00 Испания – Коста-Рика
22:00 Бельгия – Канада

24 ноября, четверг

13:00 Швейцария – Камерун
16:00 Уругвай – Южная Корея
19:00 Португалия – Гана
22:00 Бразилия – Сербия

25 ноября, пятница

13:00 Уэльс – Иран
16:00 Катар – Сенегал
19:00 Нидерланды – Эквадор
22:00 Англия – США

26 ноября, суббота

13:00 Тунис – Австралия
16:00 Польша – Саудовская Аравия
19:00 Франция – Дания
22:00 Аргентина – Мексика

27 ноября, воскресенье

13:00 Япония – Коста-Рика
16:00 Бельгия – Марокко
19:00 Хорватия – Канада
22:00 Испания – Германия

28 ноября, понедельник

13:00 Камерун – Сербия
16:00 Южная Корея – Гана
19:00 Бразилия – Швейцария
22:00 Португалия – Уругвай

29 ноября, вторник

18:00 Эквадор – Сенегал
18:00 Нидерланды – Катар
22:00 Иран – США
22:00 Уэльс – Англия

30 ноября, среда

18:00 Австралия – Дания
18:00 Тунис – Франция
22:00 Саудовская Аравия – Мексика
22:00 Польша – Аргентина

1 декабря, четверг

18:00 Канада – Марокко
18:00 Хорватия – Бельгия
22:00 Коста-Рика – Германия
22:00 Япония – Испания

2 декабря, пятница

18:00 Гана – Уругвай
18:00 Южная Корея – Португалия
22:00 Сербия – Швейцария
22:00 Камерун – Бразилия

1/8 финала

3 декабря, суббота

18:00 A1 – B2
22:00 C1 – D2

4 декабря, воскресенье

18:00 D1 – C2
22:00 B1 – A2

5 декабря, понедельник

18:00 E1 – F2
22:00 G1 – H2

6 декабря, вторник

18:00 F1 – E2
22:00 H1 – G2

1/4 финала

9 декабря, пятница

18:00
22:00

10 декабря, суббота

18:00
22:00

1/2 финала

13 декабря, вторник

22:00

14 декабря, среда

22:00

Матч за 3-е место

17 декабря, суббота

18:00

Финал

18 декабря, воскресенье

18:00

Время начала матчей - московское.









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