Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.
Финальный матч, в котором встретятся две лучшие команды чемпионата, состоится 18 декабря в Лусаиле.
На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, будут публиковаться результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата мира в Катаре.
Когда начинается чемпионат мира 2022
Первый матч ЧМ-2022, в котором встретятся Катар и Эквадор, начнется 20 ноября в 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица ЧМ-2022
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея
Расписание чемпионата мира по футболу 2022
Результаты матчей
Групповой этап
20 ноября, воскресенье
19:00 Катар - Эквадор
21 ноября, понедельник
16:00 Англия – Иран
19:00 Сенегал – Нидерланды
22:00 США – Уэльс
22 ноября, вторник
13:00 Аргентина – Саудовская Аравия
16:00 Дания – Тунис
19:00 Мексика – Польша
22:00 Франция – Австралия
23 ноября, среда
13:00 Марокко – Хорватия
16:00 Германия – Япония
19:00 Испания – Коста-Рика
22:00 Бельгия – Канада
24 ноября, четверг
13:00 Швейцария – Камерун
16:00 Уругвай – Южная Корея
19:00 Португалия – Гана
22:00 Бразилия – Сербия
25 ноября, пятница
13:00 Уэльс – Иран
16:00 Катар – Сенегал
19:00 Нидерланды – Эквадор
22:00 Англия – США
26 ноября, суббота
13:00 Тунис – Австралия
16:00 Польша – Саудовская Аравия
19:00 Франция – Дания
22:00 Аргентина – Мексика
27 ноября, воскресенье
13:00 Япония – Коста-Рика
16:00 Бельгия – Марокко
19:00 Хорватия – Канада
22:00 Испания – Германия
28 ноября, понедельник
13:00 Камерун – Сербия
16:00 Южная Корея – Гана
19:00 Бразилия – Швейцария
22:00 Португалия – Уругвай
29 ноября, вторник
18:00 Эквадор – Сенегал
18:00 Нидерланды – Катар
22:00 Иран – США
22:00 Уэльс – Англия
30 ноября, среда
18:00 Австралия – Дания
18:00 Тунис – Франция
22:00 Саудовская Аравия – Мексика
22:00 Польша – Аргентина
1 декабря, четверг
18:00 Канада – Марокко
18:00 Хорватия – Бельгия
22:00 Коста-Рика – Германия
22:00 Япония – Испания
2 декабря, пятница
18:00 Гана – Уругвай
18:00 Южная Корея – Португалия
22:00 Сербия – Швейцария
22:00 Камерун – Бразилия
1/8 финала
3 декабря, суббота
18:00 A1 – B2
22:00 C1 – D2
4 декабря, воскресенье
18:00 D1 – C2
22:00 B1 – A2
5 декабря, понедельник
18:00 E1 – F2
22:00 G1 – H2
6 декабря, вторник
18:00 F1 – E2
22:00 H1 – G2
1/4 финала
9 декабря, пятница
18:00
22:00
10 декабря, суббота
18:00
22:00
1/2 финала
13 декабря, вторник
22:00
14 декабря, среда
22:00
Матч за 3-е место
17 декабря, суббота
18:00
Финал
18 декабря, воскресенье
18:00
Время начала матчей - московское.