Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.
На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.
Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023
Паскаль Гросс («Брайтон»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александр Митрович («Фулхэм») - по 2.
Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023
Результаты матчей
1-й тур
05.08 Кристал Пэлас - Арсенал - 0:2
06.08 Фулхэм - Ливерпуль - 2:2
06.08 Борнмут - Астон Вилла - 2:0
06.08 Лидс - Вулверхэмптон - 2:1
06.08 Ньюкасл - Ноттингем Форест - 2:0
06.08 Тоттенхэм - Саутгемптон - 4:1
06.08 Эвертон - Челси - 0:1
07.08 Лестер - Брентфорд - 2:2
07.08 Манчестер Юнайтед - Брайтон - 1:2
07.08 Вест Хэм - Манчестер Сити - 0:2
2-й тур
13.08 14:30 Астон Вилла - Эвертон
13.08 17:00 Арсенал - Лестер
13.08 17:00 Брайтон - Ньюкасл
13.08 17:00 Манчестер Сити - Борнмут
13.08 17:00 Саутгемптон - Лидс
13.08 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм
13.08 19:30 Брентфорд - Манчестер Юнайтед
14.08 16:00 Ноттингем Форест - Вест Хэм
14.08 18:30 Челси - Тоттенхэм
15.08 22:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас
3-й тур
20.08 14:30 Тоттенхэм - Вулверхэмптон
20.08 17:00 Кристал Пэлас - Астон Вилла
20.08 17:00 Эвертон - Ноттингем Форест
20.08 17:00 Фулхэм - Брентфорд
20.08 17:00 Лестер - Саутгемптон
20.08 19:30 Борнмут - Арсенал
21.08 16:00 Лидс - Челси
21.08 16:00 Вест Хэм - Брайтон
21.08 18:30 Ньюкасл - Манчестер Сити
22.08 22:00 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль