



Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.



На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



Паскаль Гросс («Брайтон»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александр Митрович («Фулхэм») - по 2.





Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023



Результаты матчей



1-й тур



05.08 Кристал Пэлас - Арсенал - 0:2

06.08 Фулхэм - Ливерпуль - 2:2

06.08 Борнмут - Астон Вилла - 2:0

06.08 Лидс - Вулверхэмптон - 2:1

06.08 Ньюкасл - Ноттингем Форест - 2:0

06.08 Тоттенхэм - Саутгемптон - 4:1

06.08 Эвертон - Челси - 0:1

07.08 Лестер - Брентфорд - 2:2

07.08 Манчестер Юнайтед - Брайтон - 1:2

07.08 Вест Хэм - Манчестер Сити - 0:2



2-й тур



13.08 14:30 Астон Вилла - Эвертон

13.08 17:00 Арсенал - Лестер

13.08 17:00 Брайтон - Ньюкасл

13.08 17:00 Манчестер Сити - Борнмут

13.08 17:00 Саутгемптон - Лидс

13.08 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм

13.08 19:30 Брентфорд - Манчестер Юнайтед

14.08 16:00 Ноттингем Форест - Вест Хэм

14.08 18:30 Челси - Тоттенхэм

15.08 22:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас



3-й тур



20.08 14:30 Тоттенхэм - Вулверхэмптон

20.08 17:00 Кристал Пэлас - Астон Вилла

20.08 17:00 Эвертон - Ноттингем Форест

20.08 17:00 Фулхэм - Брентфорд

20.08 17:00 Лестер - Саутгемптон

20.08 19:30 Борнмут - Арсенал

21.08 16:00 Лидс - Челси

21.08 16:00 Вест Хэм - Брайтон

21.08 18:30 Ньюкасл - Манчестер Сити

22.08 22:00 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль