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Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 3-го тура АПЛ


Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

Родриго («Лидс») - 3.

Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023


Результаты матчей

2-й тур

13.08 Астон Вилла - Эвертон - 2:1 
13.08 Арсенал - Лестер - 4:2 
13.08 Брайтон - Ньюкасл - 0:0 
13.08 Манчестер Сити - Борнмут - 4:0 
13.08 Саутгемптон - Лидс - 2:2 
13.08 Вулверхэмптон - Фулхэм - 0:0 
13.08 Брентфорд - Манчестер Юнайтед - 4:0 
14.08 Ноттингем Форест - Вест Хэм - 1:0 
14.08 Челси - Тоттенхэм - 2:2 
15.08 Ливерпуль - Кристал Пэлас - 1:1 

3-й тур

20.08 14:30 Тоттенхэм - Вулверхэмптон
20.08 17:00 Кристал Пэлас - Астон Вилла
20.08 17:00 Эвертон - Ноттингем Форест
20.08 17:00 Фулхэм - Брентфорд
20.08 17:00 Лестер - Саутгемптон
20.08 19:30 Борнмут - Арсенал
21.08 16:00 Лидс - Челси
21.08 16:00 Вест Хэм - Брайтон
21.08 18:30 Ньюкасл - Манчестер Сити
22.08 22:00 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

4-й тур

27.08 14:30 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
27.08 17:00 Брентфорд - Эвертон
27.08 17:00 Брайтон - Лидс
27.08 17:00 Челси - Лестер
27.08 17:00 Ливерпуль - Борнмут
27.08 17:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас
27.08 19:30 Арсенал - Фулхэм
28.08 16:00 Астон Вилла - Вест Хэм
28.08 16:00 Вулверхэмптон - Ньюкасл
28.08 18:30 Ноттингем Форест - Тоттенхэм









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    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 3-го тура АПЛ

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