



Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.



На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



Родриго («Лидс») - 4.





Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023



Результаты матчей



3-й тур



20.08 Тоттенхэм - Вулверхэмптон - 1:0

20.08 Кристал Пэлас - Астон Вилла - 3:1

20.08 Эвертон - Ноттингем Форест - 1:1

20.08 Фулхэм - Брентфорд - 3:2

20.08 Лестер - Саутгемптон - 1:2

20.08 Борнмут - Арсенал - 0:3

21.08 Лидс - Челси - 3:0

21.08 Вест Хэм - Брайтон - 0:2

21.08 Ньюкасл - Манчестер Сити - 3:3

22.08 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 2:1



4-й тур



27.08 14:30 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед

27.08 17:00 Брентфорд - Эвертон

27.08 17:00 Брайтон - Лидс

27.08 17:00 Челси - Лестер

27.08 17:00 Ливерпуль - Борнмут

27.08 17:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас

27.08 19:30 Арсенал - Фулхэм

28.08 16:00 Астон Вилла - Вест Хэм

28.08 16:00 Вулверхэмптон - Ньюкасл

28.08 18:30 Ноттингем Форест - Тоттенхэм



5-й тур



30.08 21:30 Фулхэм - Брайтон

30.08 21:30 Кристал Пэлас - Брентфорд

30.08 21:45 Саутгемптон - Челси

30.08 22:00 Лидс - Эвертон

31.08 21:30 Борнмут - Вулверхэмптон

31.08 21:30 Арсенал - Астон Вилла

31.08 21:30 Манчестер Сити - Ноттингем Форест

31.08 21:45 Вест Хэм - Тоттенхэм

31.08 22:00 Ливерпуль - Ньюкасл

01.09 22:00 Лестер - Манчестер Юнайтед