Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.
На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.
Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023
Родриго («Лидс») - 4.
Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023
Результаты матчей
3-й тур
20.08 Тоттенхэм - Вулверхэмптон - 1:0
20.08 Кристал Пэлас - Астон Вилла - 3:1
20.08 Эвертон - Ноттингем Форест - 1:1
20.08 Фулхэм - Брентфорд - 3:2
20.08 Лестер - Саутгемптон - 1:2
20.08 Борнмут - Арсенал - 0:3
21.08 Лидс - Челси - 3:0
21.08 Вест Хэм - Брайтон - 0:2
21.08 Ньюкасл - Манчестер Сити - 3:3
22.08 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 2:1
4-й тур
27.08 14:30 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
27.08 17:00 Брентфорд - Эвертон
27.08 17:00 Брайтон - Лидс
27.08 17:00 Челси - Лестер
27.08 17:00 Ливерпуль - Борнмут
27.08 17:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас
27.08 19:30 Арсенал - Фулхэм
28.08 16:00 Астон Вилла - Вест Хэм
28.08 16:00 Вулверхэмптон - Ньюкасл
28.08 18:30 Ноттингем Форест - Тоттенхэм
5-й тур
30.08 21:30 Фулхэм - Брайтон
30.08 21:30 Кристал Пэлас - Брентфорд
30.08 21:45 Саутгемптон - Челси
30.08 22:00 Лидс - Эвертон
31.08 21:30 Борнмут - Вулверхэмптон
31.08 21:30 Арсенал - Астон Вилла
31.08 21:30 Манчестер Сити - Ноттингем Форест
31.08 21:45 Вест Хэм - Тоттенхэм
31.08 22:00 Ливерпуль - Ньюкасл
01.09 22:00 Лестер - Манчестер Юнайтед