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Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 4-го тура АПЛ


Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

Родриго («Лидс») - 4.

Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023


Результаты матчей

3-й тур

20.08 Тоттенхэм - Вулверхэмптон - 1:0 
20.08 Кристал Пэлас - Астон Вилла - 3:1 
20.08 Эвертон - Ноттингем Форест - 1:1 
20.08 Фулхэм - Брентфорд - 3:2 
20.08 Лестер - Саутгемптон - 1:2 
20.08 Борнмут - Арсенал - 0:3 
21.08 Лидс - Челси - 3:0 
21.08 Вест Хэм - Брайтон - 0:2 
21.08 Ньюкасл - Манчестер Сити - 3:3 
22.08 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 2:1 

4-й тур

27.08 14:30 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
27.08 17:00 Брентфорд - Эвертон
27.08 17:00 Брайтон - Лидс
27.08 17:00 Челси - Лестер
27.08 17:00 Ливерпуль - Борнмут
27.08 17:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас
27.08 19:30 Арсенал - Фулхэм
28.08 16:00 Астон Вилла - Вест Хэм
28.08 16:00 Вулверхэмптон - Ньюкасл
28.08 18:30 Ноттингем Форест - Тоттенхэм

5-й тур

30.08 21:30 Фулхэм - Брайтон
30.08 21:30 Кристал Пэлас - Брентфорд
30.08 21:45 Саутгемптон - Челси
30.08 22:00 Лидс - Эвертон
31.08 21:30 Борнмут - Вулверхэмптон
31.08 21:30 Арсенал - Астон Вилла
31.08 21:30 Манчестер Сити - Ноттингем Форест
31.08 21:45 Вест Хэм - Тоттенхэм
31.08 22:00 Ливерпуль - Ньюкасл
01.09 22:00 Лестер - Манчестер Юнайтед









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