



Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.



На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.



Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023



Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 6.





Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023



Результаты матчей



4-й тур



27.08 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед - 0:1

27.08 Брентфорд - Эвертон - 1:1

27.08 Брайтон - Лидс - 1:0

27.08 Челси - Лестер - 2:1

27.08 Ливерпуль - Борнмут - 9:0

27.08 Манчестер Сити - Кристал Пэлас - 4:2

27.08 Арсенал - Фулхэм - 2:1

28.08 Астон Вилла - Вест Хэм - 0:1

28.08 Вулверхэмптон - Ньюкасл - 1:1

28.08 Ноттингем Форест - Тоттенхэм - 0:2



5-й тур



30.08 21:30 Фулхэм - Брайтон

30.08 21:30 Кристал Пэлас - Брентфорд

30.08 21:45 Саутгемптон - Челси

30.08 22:00 Лидс - Эвертон

31.08 21:30 Борнмут - Вулверхэмптон

31.08 21:30 Арсенал - Астон Вилла

31.08 21:30 Манчестер Сити - Ноттингем Форест

31.08 21:45 Вест - Тоттенхэм

31.08 22:00 Ливерпуль - Ньюкасл

01.09 22:00 Лестер - Манчестер Юнайтед



6-й тур



03.09 14:30 Эвертон - Ливерпуль

03.09 17:00 Брентфорд - Лидс

03.09 17:00 Челси - Вест Хэм

03.09 17:00 Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас

03.09 17:00 Ноттингем Форест - Борнмут

03.09 17:00 Тоттенхэм - Фулхэм

03.09 17:00 Вулверхэмптон - Саутгемптон

03.09 19:30 Астон Вилла - Манчестер Сити

04.09 16:00 Брайтон - Лестер

04.09 18:30 Манчестер Юнайтед - Арсенал