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Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 5-го тура АПЛ


Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу 2022/2023, который проводит Английская Премьер-лига (АПЛ), начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

На странице представлено расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

Лучшие бомбардиры чемпионата 2022/2023

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 6.

Расписание чемпионата Англии по футболу 2022/2023


Результаты матчей

4-й тур

27.08 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед - 0:1 
27.08 Брентфорд - Эвертон - 1:1 
27.08 Брайтон - Лидс - 1:0 
27.08 Челси - Лестер - 2:1 
27.08 Ливерпуль - Борнмут - 9:0 
27.08 Манчестер Сити - Кристал Пэлас - 4:2 
27.08 Арсенал - Фулхэм - 2:1 
28.08 Астон Вилла - Вест Хэм - 0:1 
28.08 Вулверхэмптон - Ньюкасл - 1:1 
28.08 Ноттингем Форест - Тоттенхэм - 0:2 

5-й тур

30.08 21:30 Фулхэм - Брайтон
30.08 21:30 Кристал Пэлас - Брентфорд
30.08 21:45 Саутгемптон - Челси
30.08 22:00 Лидс - Эвертон
31.08 21:30 Борнмут - Вулверхэмптон
31.08 21:30 Арсенал - Астон Вилла
31.08 21:30 Манчестер Сити - Ноттингем Форест
31.08 21:45 Вест - Тоттенхэм
31.08 22:00 Ливерпуль - Ньюкасл
01.09 22:00 Лестер - Манчестер Юнайтед

6-й тур

03.09 14:30 Эвертон - Ливерпуль
03.09 17:00 Брентфорд - Лидс
03.09 17:00 Челси - Вест Хэм
03.09 17:00 Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас
03.09 17:00 Ноттингем Форест - Борнмут
03.09 17:00 Тоттенхэм - Фулхэм
03.09 17:00 Вулверхэмптон - Саутгемптон
03.09 19:30 Астон Вилла - Манчестер Сити
04.09 16:00 Брайтон - Лестер
04.09 18:30 Манчестер Юнайтед - Арсенал









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